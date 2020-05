FASE 2: FORZA ITALIA, “NUOVA LEGGE SPECIALE E 1,5 MLD IN 10 ANNI PER VENEZIA”

“La citta’ di Venezia, una delle perle della nostra Italia, sta risentendo piu’ di tante altre realta’ delle conseguenze causate dall’emergenza Coronavirus. Il capoluogo Veneto, gia’ pesantemente colpito dalla storica ondata di acqua alta dello scorso novembre, ha bisogno di aiuti immediati per ripartire.

Il gruppo Forza Italia alla Camera chiedera’ nei prossimi giorni l’immediata calendarizzazione della nuova legge speciale su Venezia. Allo stesso tempo sosteniamo la richiesta del sindaco Luigi Brugnaro affinche’ si riunisca al piu’ presto il Comitatone. Infine, chiederemo al governo, attraverso nostri specifici emendamenti ai provvedimenti che verranno esaminati in Parlamento nelle prossime settimane, che vengano stanziati per Venezia 150 milioni di euro per 10 anni: 1,5 miliardi per far rinascere la citta’ lagunare e per creare opportunita’ di crescita e sviluppo”.

Lo affermano in una nota congiunta Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Michele Zuin, coordinatore di Forza Italia in Veneto, e i deputati azzurri veneti Renato Brunetta, Raffaele Baratto, Dario Bond, Roberto Caon, Piergiorgio Cortelazzo, Marco Marin, Lorena Milanato, Pierantonio Zanettin.