LA CONFERENZA STAMPA DI FORZA ITALIA SUL #DLLIQUIDITA’

Dl imprese: Brunetta (Fi), ancora nemmeno un euro erogato

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – “Al 99% non e’ stato erogato ancora un euro alle imprese: mancano le risorse, non c’e’ copertura”. Cosi’ il responsabile economico di Forza Italia, Renato Brunetta in conferenza stampa online. “Quindi e’ un imbroglio”, aggiunge. “Dopo 40 giorni non c’e’ ancora una dico una bombola di ossigeno per le nostre imprese”.