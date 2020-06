GOVERNO: BRUNETTA, “PIÙ CHE GLI STATI GENERALI DELL’ECONOMIA, DOVREBBE FARE QUELLI DEL BUONSENSO E DELL’UMILTÀ”

“Abbiamo avvisato sin dal primo minuto il Ministro Gualtieri che lo stratagemma di caricare gran parte delle risorse per le garanzie su SACE, per raccontare che erano garanzie non standardizzate e non metterle a indebitamento netto, non avrebbe funzionato sul piano tecnico e avrebbe creato problemi sul piano gestionale e politico.

Tutto ciò si sta puntualmente verificando con le esigue risorse assegnate al Fondo PMI già in esaurimento.

Bastava chiedere ad aprile uno scostamento congruo dell’indebitamento netto e non giocare agli strateghi contabili de noaltri sul saldo netto da finanziare.

Più che gli Stati Generali dell’Economia questo Governo dovrebbe fare gli Stati Generali del buonsenso e dell’umiltà”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.