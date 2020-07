IL MIO INTERVENTO A ‘RADIO ANCH’IO’ – “Serve una commissione parlamentare d’inchiesta sul 2013″

(AGI) – Roma, 1 lug. – “Me lo faccia dire, non ci dormo la notte, serve una commissione d’inchiesta su quello che e’ successo nel 2013 a Berlusconi. Lo sapevamo, chi era vicino al presidente lo ha vissuto. Il plotone di esecuzione, i mandanti, l’ingiustizia. Noi chiediamo una commissione d’inchiesta. La verita’ non e’ mai controproducente. Su quel 2013 occorre fare chiarezza. Troppi elementi. Il clima era manipolare. Che vengano le querele. Io dico solo commissione parlamentare d’inchiesta. Io mi fido di quello che ho vissuto. Dopo Palamara io non mi fido piu’ dei magistrati. Vorrei tanto fidarmi in futuro. Ho sentito in quelle registrazioni la manipolazione.” Cosi’ Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, a Rai Radio1 all’interno del programma Radio anch’io.