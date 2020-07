OGGI OSPITE AD ‘AGORÀ’ (Rai 3)

RECOVERY: BRUNETTA, “IL PARLAMENTO NON GESTISCE MA DA’ INDIRIZZI AL GOVERNO E CONTROLLA”

Per spendere correttamente il Recovery Fund “occorre che il governo si organizzi in maniera efficiente per avere un’interlocuzione con l’Europa, così come occorre che, in parallelo, il Parlamento si organizzi in maniera efficiente per essere interlocutore dell’esecutivo rispetto ai propri compiti che sono quelli di indirizzo”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile economico del partito azzurro, intervenendo ad ‘Agorà’ (Rai3). “Il Parlamento non gestisce, dà degli indirizzi al governo, ascolta, controlla. È bene che ciascuno faccia la propria parte”, ha concluso.

FASE 3: BRUNETTA, “NON VOTIAMO SCOSTAMENTO BILANCIO AL BUIO, GOVERNO SI APRA”

“Il centrodestra ha votato i precedenti scostamenti di bilancio per 75 mld di euro nell’interesse del Paese, per senso di responsabilità. Il governo, tuttavia, non ha avuto un atteggiamento altrettanto generoso, ovvero non ha coinvolto per nulla le opposizioni. Tutti i provvedimenti sono stati decisi da questa maggioranza rissosa e indecisa su tutto. Adesso si pone il problema del terzo scostamento per altri 25 mld ma noi al buio non votiamo nulla. Lo chiedo in maniera accorata: il governo si apra”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile economico del partito azzurro, intervenendo ad ‘Agorà’ (Rai3). E sul prolungamento dello stato di emergenza, Brunetta è altrettanto chiaro: “Il presidente del Consiglio deve dirci in Parlamento perché servono altri tre mesi di stato di emergenza, quali sono i pericoli attuali? È illegittimo e scorretto dichiarare uno stato di emergenza in via precauzionale. Così come, sempre in Parlamento, il Presidente Conte dovrebbe fare una sorta di ‘due diligence’ su come sono andati questi ultimi tre mesi di emergenza, quello che ha funzionato e quello che invece non ha funzionato”.

GOVERNO: BRUNETTA, “DEBOLE E DISUNITO SPRECA TUTTE ENERGIE PER FARE SINTESI AL SUO INTERNO”

“La Lezzi non sa come funziona il Parlamento e il rapporto tra maggioranza e opposizione. Quando abbiamo votato i primi due scostamenti per 75 mld non ho visto la Lezzi rifiutare i nostri voti, soprattutto quando siamo stati decisivi. Di fronte a certe prese di posizione, sorrido e invito la Lezzi a studiare un po’ di più ed essere più responsabile rispetto al momento”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile economico del partito azzurro, intervenendo ad ‘Agorà’ (Rai3). “Di fronte alle opposizioni e al presidente di Confindustria che sostengono l’assenza di interlocuzione con il governo, qualcosa di vero ci sarà? Vorrei capire come mai persone civili come Gualtieri, Conte, Misiani non interloquiscano con il mondo esterno. Forse questo governo è troppo debole e disunito al proprio interno che non ha la capacità di rapportarsi con le opposizioni o il mondo delle imprese. Tutta l’energia del governo si risolve per fare sintesi”.

TURISMO: BRUNETTA, “AUMENTA QUELLO INTERNO NONOSTANTE BONUS VACANZE NON STIA FUNZIONANDO”

“Uno degli effetti ‘positivi’ della pandemia è l’aumento del turismo interno. Stiamo riscoprendo il nostro Paese. Ne consegue che le grandi città d’arte debbano modificare la loro offerta turistica. Si sta ridefinendo un equilibrio che può far bene all’intero sistema dell’accoglienza”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile economico del partito azzurro, intervenendo ad ‘Agorà’ (Rai3). “Il bonus vacanze – ha sottolineato – non sta funzionando perché costruito male. Bisognerebbe riprendere anche questa tematica soprattutto per i prossimi mesi. Su questo c’è da lavorare molto in Parlamento”.

FASE 3: BRUNETTA, “E’ ‘MOMENTO ITALIA’, FARE RIFORME PER CRESCITA PAESE”

“Dall’Europa arriveranno 209 mld ma in Italia c’è una grande quantità di risparmio che non trova collocazione efficiente negli investimenti. L’occasione europea potrebbe anche essere il momento per attrarre le grandi risorse interne non solo per comprare BOT e CCT, ma per fare investimenti. Questo è veramente il ‘momento Italia’. Senza casacche, bandiere e bandierine dovrebbe essere il momento di tutti, per fare le riforme, per far ripartire gli investimenti e la crescita del nostro Paese”.