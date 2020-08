POCO FA A SKYTG 24

LAVORO, BRUNETTA (FI): “SMART-WORKING UN IMBROGLIO, FUNZIONA SOLO SE ORGANIZZATO”

“Tutti gli interventi fatti sinora non hanno portato ad una ripresa degli investimenti, non hanno portato alla riapertura delle aziende, gli alberghi non aprono, non c’è offerta, siamo dentro ad un circuito vizioso. Lo smartworking è un imbroglio, un bidone, funziona solo se organizzato, se hai una piattaforma. Nel privato tutti sono rientrati al proprio posto di lavoro, perché non succede altrettanto nel pubblico? Ci sono tre milioni e mezzo di lavoratori pubblici che stanno a casa, magari vorrebbero responsabilmente tornare ma non possono. Ciò vuol dire caduta di produttività e di efficienza del sistema, vuol dire che tutto il mondo che gira intorno a questo settore non batte un chiodo. Si dovrebbe riportare tutti al lavoro, se il Paese non si sveglia moriremo tutti, perché stiamo perdendo il mercato”.

Lo ha detto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia e responsabile Economico del movimento azzurro, intervenendo a Skytg24 Economia.

GOVERNO, BRUNETTA (FI): “POLITICA DEI BONUS E’ QUELLA DEI FUOCHI FATUI”

“La cassa integrazione andava fatta e subito per tutelare i redditi dei lavoratori, andava fatto molto di più a fondo perduto perché le imprese ricominciano a far funzionare la macchina. Andava fatta più chiarezza dal punto di vista della moratoria fiscale, perché molte categorie non ce la fanno ad onorare le scadenze fiscali e contributive, avendo avuto una caduta del reddito del 70 per cento. Occorreva dare meno o nulla a chi non ne aveva bisogno e dare di più a chi ne aveva. Il nostro Governo non è stato capace di fare politiche selettive. Le garanzie dal punto di vista della liquidità sono arrivate in dosi molto limitate e se non c’è la liquidità le aziende non possono ripartire. In questa situazione si doveva semplificare, non fare provvedimenti di centinaia di migliaia di articoli e di commi volti a definire, controllare, intervenire su tutto. Occorreva una compressione, semplificazione, una moratoria fiscale solamente per chi ne aveva davvero bisogno, così si fa ripartire il Paese. La politica dei bonus è la politica dei fuochi fatui, delle fiammelle nelle paludi: una volta finite le risorse, potremmo avere problemi di liquidità anche per pagare le pensioni e gli stipendi dei dipendenti pubblici. Si poteva rivoltare l’Italia come un calzino, riavviare i processi produttivi e la nuova pubblica amministrazione: non è tardi, ma ora dobbiamo rimediare svegliando l’Italia”.

Lo ha detto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia e responsabile Economico del movimento azzurro, intervenendo a Skytg24 Economia.

GOVERNO, BRUNETTA (FI): “CON PANDEMIA SERVIVA SEMPLIFICARE, INVECE HANNO COMPLICATO”

“Il decreto Semplificazioni, che tra l’altro non si sa che fine abbia fatto, doveva essere il primo dei decreti che si sono fatti, proprio perché bisognava semplificare in ragione dello stato di emergenza. Invece, non solo il governo non ha semplificato ma ha complicato le cose, con provvedimenti di migliaia di commi e di articoli. La prima cosa da fare all’inizio della pandemia era intervenire sulla semplificazione, sulla digitalizzazione, sulla sburocratizzazione. Anche prima per erogare la cassa integrazione occorrevano sei mesi, forse non lo sapevamo già? Per questo, io dico che l’Italia deve svegliarsi, soprattutto nel settore pubblico. Se noi perdiamo competitività ed efficienza nei gangli fondamentali, il Paese collassa. Prolungare lo stato di emergenza significa prolungare l’alibi del sonno, quando invece l’Italia ha bisogno di svegliarsi”.

Lo ha detto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia e responsabile Economico del movimento azzurro, intervenendo a Skytg24 Economia.