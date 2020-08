STAMATTINA A RADIO24





DRAGHI: BRUNETTA, INDICA STRADA DA SEGUIRE, SUSSIDI NON BASTANO

“I sussidi non bastano, servono investimenti. Mario Draghi indica la strada da seguire. Le sue parole suonano straordinariamente incisive e danno il segno per il futuro. Lo ha fatto in molte altre occasioni. Era il 26 luglio 2012 quando, all’epoca a capo della Banca centrale europea, pronunciava uno dei suoi discorsi più famosi, quello contente l’ormai celebre frase ’whatever it takes’, in riferimento agli sforzi che la Bce avrebbe compiuto per difendere l’euro dalla crisi economica che stava colpendo l’eurozona. Questo è Mario Draghi. E’ l’uomo che ha salvato l’Europa e la finanza internazionale perché se fosse crollato l’euro ci sarebbe stato il collasso dell’intera finanza globale. Ricordo anche che in piena pandemia con il suo articolo sul Financial Times del 26 marzo spiegò che era il momento di indebitarsi e fare debito comune per intervenire con sussidi a fondo perduto. Parole che suonarono straordinariamente forti e incisive. Aprì la strada al cambiamento ed è da quel momento infatti che si comincia a parlare di debito comune europeo”. Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia intervenendo a Radio 24.

BRUNETTA, CONTE UOMO SOLO AL COMANDO, PER FAR RIPARTIRE PAESE SERVE CONSENSO

“La politica del governo non può essere tutta fatta di fuochi di paglia. Abbiamo già buttato 100 miliardi. Il governo di fronte ai quasi 300 miliardi che l’Europa è pronta a dare all’Italia sotto varie forme, continua a rinviare le decisioni con un ultimo decreto da 25 miliardi, fatto solo di sussidi. Conte continua ad essere un uomo solo al comando. Per far ripartire il Paese ci vuole consenso, bisogna ascoltare le imprese, i sindacati, soprattutto il Parlamento. Conte non ascolta nessuno, solo la sua maggioranza indecisa a tutto, solo i suoi ministeri che stanno facendo l’assalto alla diligenza, cercando di accaparrarsi pezzi di risorse europee senza alcun disegno e strategia. Draghi dice innanzitutto capitale umano, che significa scuola, formazione, ricerca, università, tecnologia. Questa è la priorità, questa si chiama politica. Perché i debiti li pagheranno i nostri figli”. Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia intervenendo a Radio 24.

FASE 3: BRUNETTA, SE GOVERNO CONTINUA A GIOCARE AL RINVIO SPROFONDEREMO

“Forza Italia aveva proposto la nascita di una commissione bicamerale che potesse esprimere indirizzi e priorità al governo. Non vedo all’orizzonte nessuna bicamerale e nessun coinvolgimento serio del Parlamento. Non abbiamo prospettive future e nessun disegno e soprattutto non c’è un luogo dove confrontarsi. Il governo sta ancora giocando sul Mes, quando già avremmo dovuto avviare enormi investimenti preventivi per fronteggiare la pandemia. Vedo solo ritardi e rinvii per ragioni politiche a causa di una maggioranza indecisa a tutto. Non vedo nè qualità, nè lungimiranza da parte del governo. Continuare a giocare al rinvio vuol dire sprofondare in un autunno tragico”. Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia intervenendo a Radio 24.