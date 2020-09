OGGI OSPITE A ‘SKYTG ECONOMIA’

BRUNETTA, “MIGLIORANO DATI CONGIUNTURALI MA TENDENZIALI VANNO ANCORA MALE”

“I dati che dobbiamo guardare con più attenzione sono i tendenziali, vale a dire cosa è successo fino ad oggi rispetto ad un anno fa nello stesso periodo. Siamo a meno otto, meno dieci, e sul Pil andiamo anche peggio, il che vuol dire che man mano, mese dopo mese, recuperiamo, per cui con un trascinamento di mese dopo mese si migliora ed il finale dell’anno sarà con un buon rimbalzo, il che attenuerà l’accumulato fino al mese di maggio. Questo ci fa dire che da un lato sta migliorando il congiunturale, ma il tendenziale, che è la somma di tutto quello che è avvenuto, va ancora male e quindi c’è la necessità di recuperare. Il vero recupero sarà il prossimo anno, quando si partirà già con un segno più, se non ci saranno altri lockdown o altre disgrazie. L’anno prossimo sarà quello del vero rimbalzo che dovrà recuperare (anche lì con una fase più lunga) tutto quello che si è perso in questa maledetta prima metà del 2020”.