IL MIO INTERVENTO IN COMMISSIONE RIUNITE BILANCIO-FINANZE (Audizione del ministro Gualtieri)

#openCamera

RECOVERY FUND: BRUNETTA A GUALTIERI, “FORZA ITALIA PRETENDE RISPOSTE PUNTUALI SULLA GESTIONE DELLE RISORSE UE IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO”

“Sui 100 miliardi di euro che abbiamo votato in questo Parlamento, su proposta del Governo, nei 3-4 decreti dall’inizio della pandemia ad oggi, abbiamo a disposizione una due-diligence, un controllo sul tiraggio dei singoli provvedimenti? È vero, ad esempio, che il bonus vacanze ha tirato solo il 10%? Perché, in assenza di risorse, nel frattempo sta montando molto malessere nel nostro Paese su promesse che poi non vengono mantenute. In virtù di questo, mi piacerebbe sapere anche quali, di queste risorse, saranno contenute nella strumentazione di bilancio”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, durante l’audizione del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund in Commissione riunite Bilancio e Finanze.

“Lei, signor ministro, ha inviato le linee-guida che saranno presentate, tra oggi e domani, in Parlamento, dopo la loro approvazione in Consiglio dei ministri; le linee-guida saranno correlate alla Nadef (Nota di Aggiornamento al Def) entro il 27 settembre; se poi ho ben capito, ulteriori linee-guida, con annesse quantificazioni, saranno presentate il 15 ottobre, in sede di DPB (Documento programmatico di bilancio), quantificazione di risorse che non credo possa essere considerata ai fini della definizione di scostamento da essere poi votato in sede di bilancio. Quindi, di risorse aggiuntive non ce n’è rispetto a quelle proprie del bilancio italiano. Ne deriva che nella prossima Legge di Bilancio non ci sarà un solo euro dei 209 miliardi che l’Europa ha concesso al nostro Paese. Infine, signor ministro, Lei ha parlato solo dei 209 miliardi. E quelli relativi a SURE, Mes e BEI (risorse loans, vale dire prestiti a tasso agevolato), che ammontano a quasi 100 miliardi e che non appartengono al PNRR? Neanche una parola. Dove sono collocati? Entreranno nella Nadef, nel DPB e poi nella Legge di Bilancio? Su tutto questo, Le chiedo, signor ministro, risposte puntuali. Altrimenti rischieremo di avere una Legge di Bilancio priva di risorse incrementali”.