MOSE: BRUNETTA, “UNA GIORNATA STRAORDINARIA PER VENEZIA, LA DEDICO A GIANNI DE MICHELIS”

“Stamattina sono state sollevate le paratoie del Mose a tutte le bocche di Porto della Laguna di Venezia. Il test è andato bene, in Piazza San Marco e nel centro storico di Venezia l’acqua alta non è arrivata. Una giornata straordinaria per la mia città, che dedico all’amico Gianni De Michelis, che 35 anni fa fu tra i più strenui e intelligenti sostenitori dell’opera”.

Così scrive in una nota Renato Brunetta, deputato veneziano di Forza Italia e coordinatore azzurro della città.