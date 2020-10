IL NOBEL SPENCE DOMANI A “IL RIFORMISTA ECONOMIA”: “L’Italia prenda di corsa il Mes. Tutti i Paesi si stanno indebitando, la situazione non è pericolosa”





(ANSA) – ROMA, 04 OTT – “Il Mes? Dovreste prenderlo. E di corsa”. Ne e’ convinto Michael Spence, premio Nobel per l’economia e professore emerito alla Stanford School of Business, che in un’intervista con ‘Il Riformista Economia’, in edicola domani, spiega come di fronte ad “un programma credibile da finanziare, quei soldi vadano utilizzati”. Per l’economista non c’e’ da preoccuparsi troppo neanche per il debito che pesa sui conti pubblici italiani: “non e’ una situazione cosi’ pericolosa. Finche’ la banca centrale assicura tassi d’interesse al minimo, anche un debito cosi’ grande non e’ una bomba ad orologeria. E’ certo un vincolo, per ogni governo che sia responsabile. Ma dappertutto i Paesi si stanno indebitando, e credo sia di gran lunga la miglior cosa da fare, in questo momento. L’alternativa sarebbe far danni in altre parti dell’economia”. SPENCE affronta anche i temi legati al mercato del lavoro e si dice convinto che “molti posti di lavoro perduti potrebbero non tornare”. Per quanto riguarda pero’ le politiche di Trump negli Usa, guardando “i dati complessivi, non ci sono le basi – osserva il premio Nobel – per essere troppo critici con Trump. Il fatto e’ che le sue politiche hanno discriminato il lavoro con retribuzioni medio-basse, con conseguenze negative sulla distribuzione del reddito”.