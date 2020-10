POCO FA AD AGORA’ (RAI 3)

COVID: BRUNETTA, PER FAR RIPARTIRE LA LOCOMOTIVA ITALIA BISOGNA RILANCIARE GLI INVESTIMENTI

“Se è vero com’è vero che la crisi attuale è da offerta, perché ha colpito la produzione, bisogna intervenire preliminarmente proprio sull’offerta. Naturalmente bisogna porre attenzione alla domanda, attraverso gli ammortizzatori sociali, ma se non si risolve il problema dal lato della produzione, facendo ripartire la locomotiva Italia, il rischio è, parafrasando Confucio, di dare il ‘pesce’ e non la ‘canna da pesca’. Invece, così come ha detto Mario Draghi, nella fase non emergenziale, ovvero quella in cui viviamo, serve fare debito buono proprio per ‘comprare’ tante canne da pesca”.

Lo ha detto ad ‘Agorà’ (Rai3) il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile economia del partito azzurro.

“Insomma – ha sottolineato –, per far ripartire la locomotiva Italia bisogna partire dalla produttività, dagli investimenti in ricerca. Se riparte l’offerta a cascata, riparte il sistema. Il governo, invece, ha rincorso la crisi, dando piccoli bonus a questa o quella categoria. È come voler fare una sorta di mappa uno ad uno del mondo. In questo modo, però, si disperdono risorse e non si coglie l’essenza del problema”.

“Così come è sbagliato – ha aggiunto Brunetta – fare una politica di ‘bassi salari’ perché questo incide complessivamente sul sistema. E poi il reddito di cittadinanza. È stato come mescolare il sangue venoso con quello arterioso. Cioè pensare che le politiche di tipo assistenziale potessero essere mescolate con le politiche attive del lavoro. Questo è stato il più grande errore che si potesse fare. Mescolare sangue venoso con quello arterioso porta al collasso”.