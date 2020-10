IL MIO INTERVENTO IN AULA – #RecoveryFund

Intervento in discussione sulla Relazione della Commissione Bilancio

sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund

COVID: BRUNETTA, MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE LAVORINO INSIEME, LO DOBBIAMO AL POPOLO ITALIANO

“Siamo di fronte ad una situazione paradossale, incomprensibile. Pochi giorni fa il presidente Conte chiamava tutti alla coesione, chiedeva a maggioranza e opposizione di lavorare insieme. Il ministro Amendola, oggi in Senato, ha rivolto un appello alle opposizioni: ‘Progettiamo assieme un’Italia migliore. Eppure stiamo assistendo ad in un dialogo tra sordi. Un gioco a somma negativa. Lontani dalla realtà. La gente vorrebbe delle risposte, la coesione, poche idee ma ben chiare prodotte da tutti insieme”.

Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile economico del partito azzurro, intervenendo nell’Aula di Montecitorio sulla relazione della V Commissione sull’individuazione delle priorità di utilizzo del Recovey Fund.

“La situazione – ha aggiunto – è drammatica: la pandemia che riprende, la crisi economica che si aggrava. E tutto questo porta al rischio di una crisi democratica, provoca paura negli italiani. Il Presidente della Repubblica ha chiesto coesione e condivisione per ben 15 volte negli ultimi mesi. Sono parole che pesano e che ci dovrebbero responsabilizzare ma che finora non hanno dato luogo a nulla”.

MES: BRUNETTA, “FORZA ITALIA HA PRESENTATO UNA RISOLUZIONE PER DIRE DI Sì AL FONDO SALVA-STATI, SUPERIAMO GLI EGOISMI E LE MIOPIE”

“Il centrodestra, votando gli scostamenti di bilancio – ha sottolineato l’esponente azzurro –, ha mostrato grande senso di responsabilità. Altrettanto non posso dire della maggioranza che è in altre faccende affaccendata. Nessuno ci ha mai proposto una risoluzione comune. Tuttavia, servirebbe un surplus di responsabilità perché siamo di fronte ad un passaggio storico fondamentale per il nostro Paese. Non bisogna tornare indietro, ad un’Italietta piena di problemi e ingiustizie, di prima della pandemia. Ora siamo di fronte ad una grande occasione di resilienza trasformativa. Proprio per questo, lancio un appello tanto alla maggioranza, quanto all’opposizione: abbiamo la missione di cambiare in meglio l’Italia, non possiamo farlo l’un contro l’altro armati”.

Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile economico del partito azzurro, intervenendo nell’Aula di Montecitorio sulla relazione della V Commissione sull’individuazione delle priorità di utilizzo del Recovey Fund.

“Come centrodestra – ha proseguito Brunetta – abbiamo fatto una risoluzione unitaria e poi Forza Italia ne ha presentata un’altra chiedendo di ‘valutare l’opportunità di utilizzare da subito le risorse del MES’. Per mettere in sicurezza i nostri ospedali, i nostri malati, e fare gli investimenti necessari per le nostre scuole. Se lo avessimo usato mesi fa, avremmo meritato più fiducia da parte dei nostri concittadini. Ma come sappiamo né la maggioranza, né l’opposizione sono pienamente d’accordo. Non bisogna dividersi su questo, è necessario fare un salto di qualità, un salto d’onore. Tutti abbiamo un dovere di responsabilità, di coesione e condivisione, non per tornare come prima, ma per essere meglio di prima. Abbiamo il dovere – ha concluso – di dare delle risposte, non con le divisioni e le astrattezze. Dobbiamo lavorare insieme, superando gli egoismi e le miopie. Lo dobbiamo al popolo italiano”.