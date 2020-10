Camera: Brunetta, “Senza coesione e condivisione, nessun voto a distanza”





(ANSA) – ROMA, 17 OTT – “Il voto a distanza deve essere l’ultima ipotesi possibile, non possiamo negare al Parlamento il suo ruolo di controllore dell’esecutivo. Ma faccio un ragionamento chiave. Senza coesione e condivisione, come chiede sempre il presidente della Repubblica, tra maggioranza e opposizione, il voto a distanza non avrebbe alcun significato, anzi potrebbe essere prodromico ad una involuzione autoritaria della forma di governo”.

Lo afferma in una nota Renato BRUNETTA, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Economia del movimento azzurro.

“Dobbiamo concentrarci, senza se e senza ma, nel piu’ breve tempo possibile, su forme di comune responsabilita’ in ragione dell’emergenza. Alla luce di un atteggiamento di questo tipo, e solo se dovesse peggiorare la situazione, sara’ allora possibile trovare forme alternative di funzionamento del Parlamento. Ma serve, lo ripeto, condivisione in merito alle scelte sull’emergenza sanitaria e sull’emergenza economica”, conclude.