MANOVRA: BRUNETTA A CONTE: “VUOTO COSMICO E NUMERI MESSI A CASO NEL DPB, IL GOVERNO PROCEDE ALLA CIECA, VERSO IL DISASTRO”





“Consiglio dei ministri fatto di notte, un documento programmatico di bilancio (DpB) vuoto, fatto di nulla, con un governo indeciso tutto e con una maggioranza ridotta allo stremo e per di più litigiosa. Un documento programmatico di bilancio fatto per necessità, visti i tempi obbligati, ma, di fatto, senza alcun valore politico-programmatico, proprio perché mancano le risorse, mancano le riforme, mancano i programmi. Manca soprattutto la componente europea, dato lo stallo nei 209 miliardi del Recovery Fund. Nel documento programmatico di bilancio non si è scritto nulla; nulla sul Mes, e questo per ragioni eminentemente di contrasto all’interno della maggioranza. Quindi, il vuoto cosmico”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in una nota.

“Con numeri messi lì a caso e poste di bilancio poco credibili (in ogni caso insufficienti), in attesa che in Europa si sblocchi la trattativa al parlamento europeo e all’interno del consiglio, il nostro governo procede alla cieca, avendo di fronte una crisi sanitaria che avrebbe richiesto già da mesi un intervento dieci volte superiore a quello indicato nel documento programmatico di bilancio, così come interventi per l’economia multipli di quelli generici contenuti nel DpB., a partire dalla riforma fiscale. No, così non va, presidente Conte. In questa maniera, si va verso il disastro”.