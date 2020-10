Fisco: Brunetta, “Mini proroga per i contribuenti, maxi proroga a favore dell’Agenzia riscossione, contro i contribuenti, bell’affare!”





“Nel DL cartelle esattoriali, insieme alla miniproroga a favore dei contribuenti di un mese e mezzo della sospensione dei pagamenti delle cartelle già notificate e già scadute, hanno messo una maxiproroga a favore di Agenzia riscossione di due anni dei termini (!) per notificare le cartelle non ancora notificate e che decadrebbero a fine anno. Bilancio: mini proroga per i contribuenti; maxi proroga a favore dell’Agenzia riscossione, contro i contribuenti. Bell’affare!”.

Così in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.