MES: BRUNETTA, “HO ADERITO ALL’INTERGRUPPO PARLAMENTARE ‘MES SUBITO’, TRA DUE SETTIMANE SAREMO LA MAGGIORANZA”

“Vogliamo subito i 37 miliardi del Mes per combattere la pandemia. È stato costituito l’intergruppo parlamentare Camera-Senato ‘Mes subito’, al quale hanno aderito tutti i gruppi politici in Parlamento, tranne Lega, Fratelli d’Italia e LeU. Ci riuniremo domani per la prima volta, e siamo già oltre 40. Saremo la maggioranza entro due settimane”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, ai microfoni del Tg3.