R.BRUNETTA (Intervista a Radio Radicale): “Una cabina di regia nella Legge di bilancio con due relatori”

MANOVRA: BRUNETTA, “MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE RISCRIVANO INSIEME LA LEGGE DI BILANCIO”

“Noi lo chiediamo da sempre, almeno dall’inizio della pandemia: quando c’è una situazione eccezionale, normalmente, maggioranza e opposizione si mettono assieme per decidere le cose da fare durante l’eccezionalità della fase che si sta vivendo. Noi dell’opposizione abbiamo dato il massimo della disponibilità, votando due discostamenti dell’emergenza (nell’ultimo discostamento ci siamo astenuti), vale a dire i soldi in più da mettere a deficit per fare poi i decreti legge, il Governo si è preso i soldi e non ha condiviso assolutamente nessuna strategia. Ma lasciando perdere il passato, è ora il tempo di guardare al futuro. Ci sarebbe l’occasione per lavorare insieme, non solo e non tanto sui DPCM, perché lì il gioco è triangolare Governo-Regioni-Parlamento, ma sulle questioni politico-parlamentari, come sulla Legge di bilancio”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un’intervista a Radio Radicale.

“Noi adesso ci troviamo in sessione di bilancio, iniziata con la presentazione della Nadef (Nota di Aggiornamento al DEF), poi del Dpb (Documento programmatico di bilancio) da inviare a Bruxelles ed ora la Legge di bilancio. È chiaro che Nadef, Dpb e Legge di bilancio, quelle già presentate dal Governo, devono essere riscritte alla luce della seconda ondata pandemica che stiamo vivendo. Ci sarebbe, quindi, l’occasione, di riscrivere insieme la Nadef, vale a dire le tendenze e le previsioni, di scrivere insieme un nuovo Dpb, poiché quello inviato già in Europa è manifestamente obsoleto e, soprattutto, di scrivere insieme la Legge di bilancio. E qui, con quello che sta succedendo, non bastano i 23 miliardi di euro di discostamento approvati appena 15 giorni fa, ma ne occorrono molti di più. Non basta l’auspicio degli altri 15 miliardi, legati al Next Generation EU (risorse che non ci sono).

MANOVRA: BRUNETTA, “ECCO QUAL È LA STRATEGIA PER LA RIPRESA DEL PAESE IN ATTESA DEL RECOVERY”

“Occorre scrivere un’altra Legge di bilancio, che preveda da subito, per il 2020, un quarto discostamento, per gestire novembre e dicembre di quest’anno con risorse aggiuntive (in deficit, certamente) per i cosiddetti “ristori”, perché le striminzite risorse stanziate dal Governo (circa 5,2 miliardi) sono ridicole, come erano ridicoli erano i 3,6 miliardi di euro stanziati ad inizio pandemia, che poi si sono trasformati in 100. Quindi subito un quarto discostamento, sul quale potremo votare a favore, a patto di essere coinvolti nella strategia dei contenuti: quindi risarcimenti, ricapitalizzazione delle imprese (come sta facendo la Germania, stanziando 100 miliardi, con il quarto emendamento al Temporary Framework). E dopo questo quarto scostamento per il 2020, un secondo scostamento da aggiungere ai già votati 23 miliardi di almeno altri 30 miliardi per il 2021, per arrivare all’estate dell’anno prossimo, quando arriveranno forse (si spera) le prime risorse del Next Generation EU. Per far questo, bisogna accedere sin da subito a tutte le risorse europee: Sure (27 miliardi), Bei (circa 40 miliardi) e Mes (37 miliardi)”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un’intervista a Radio Radicale.

“Accedere a tutte queste risorse, fare un altro discostamento per gli ultimi due mesi del 2020, fare un altro scostamento per il 2021 e mettere in moto un meccanismo, che non sia solo di ammortizzatori sociali e di sussidi per chi ne ha veramente bisogno, ma di ricapitalizzazione delle imprese alla tedesca. Ultima riflessione: pagare i debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, con risorse già stanziate. Basterebbe solo sbloccare tutto, al centro come in periferia, e sarebbero altri 30/40/50 miliardi. Se si facesse un pacchettone (100 miliardi da acquisire subito – Sure, Bei e Mes – ; un altro scostamento in termini di deficit per il 2020; altri 30 miliardi almeno per il 2021; pagare tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni), daremo un segnale strutturale e strategico per la ripresa del Paese, in attesa del Recovery”.

MANOVRA: BRUNETTA A CONTE, “SUBITO DOPPIO RELATORE E RISCRITTURA INSIEME DELLA LEGGE DI BILANCIO, È QUESTA LA VERA CABINA DI REGIA”

“Io dico al Governo una cosa seria: vuoi la collaborazione con l’opposizione? Venga, allora, istituito subito il doppio relatore, uno di maggioranza e uno di opposizione, alla Legge di bilancio per scriverla insieme. Ci stai, presidente Conte? Se mi dici di sì, allora ti considero in buona fede, ma se mi dici il contrario oppure mi dici che si può istituire un tavolo di confronto con l’opposizione, la reputo l’ennesima presa in giro. Doppio relatore e riscrittura insieme della Legge di bilancio: ecco, è questa la vera cabina di regia. Utilizzo delle risorse del Mes, di Sure e di Bei e del quarto emendamento al Temporary Framework per ricapitalizzare le imprese: queste sono le cose concrete da fare”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un’intervista a Radio Radicale.

“E il Governo, riguardo al Mes, è alla solita formula stucchevole fatta per precludere altre richieste rispetto alle risoluzioni, vale a dire “ci impegniamo per aprire un dibattito sull’utilizzo del Mes”. È davvero ora di finirla con questo gioco, oppure dobbiamo aspettare 50.000 contagi al giorno?”.