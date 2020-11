MES: BRUNETTA, “NON PERDIAMO TEMPO, ABBIAMO POCHE SETTIMANE PER APPROVARE IL MES NELLA LEGGE DI BILANCIO”

“Il dibattito parlamentare sul Mes è stato uno dei peggiori dibattiti della storia della Repubblica. Io oso dire che il documento presentato oggi, scritto a più mani e redatto a seguito di opportune verifiche anche a livello internazionale, è uno dei migliori documenti per fare chiarezza sulla questione”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, intervenendo in conferenza stampa a Montecitorio in occasione della presentazione del documento redatto dall’intergruppo parlamentare ‘Mes subito’, di cui fa parte.

“Noto che c’è un’evoluzione all’interno del Parlamento, perché circa 20 giorni fa presentai una risoluzione, che mi fu bocciata, in cui auspicavo la discussione parlamentare per l’adozione del Mes. Fu allora bocciata con la non partecipazione al voto di Italia Viva, con il voto contrario della maggioranza, della Lega e di Fratelli d’Italia, e con il solo voto favorevole di Forza Italia e di pochi altri. Ho trovato adesso quella stessa formulazione all’ultimo punto della risoluzione di maggioranza di pochi giorni fa. Quindi vuol dire che c’è stata un’evoluzione, anche grazie alle pressioni provenienti dall’intergruppo parlamentare ‘Mes subito’. Facciamo presto, collocando la discussione sul Mes, già nelle prossime settimane, come prevede la risoluzione di maggioranza, insieme alla Legge di bilancio e insieme alla completa valutazione di nuovi ed eventuali discostamenti, conseguenti alla seconda ondata pandemica. Abbiamo due mesi di tempo per operare in sessione di bilancio, facendo già dalla prossima settimana audizioni, per collocare le risorse di Mes, Sure e Bei nella Legge di bilancio. Se riusciremo nel nostro intento, vorrà dire che avremo realizzato il nostro obiettivo”.