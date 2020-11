COVID: BRUNETTA, “NUOVO SCOSTAMENTO SIA DA 20 MILIARDI”

“Con la ripresa della crisi da pandemia, la sessione di bilancio è tutta da riprogrammare. Complice la seconda ondata di contagi, che è stato irresponsabile non prevedere, il quadro macroeconomico rappresentato nella Nota di Aggiornamento al Def di fine settembre appare già obsoleto, come da riscrivere completamente è anche la Legge di Bilancio per il 2021”.

Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile economico del partito azzurro.

“Il calo del Pil peggiore del previsto – prosegue – produrrà sicuramente un aumento dei rapporti deficit/Pil e debito/Pil rispetto a quanto stimato dal governo. Serviranno altri sostanziali discostamenti di deficit da votare quanto prima in Parlamento. Ammesso che vengano utilizzate efficientemente tutte le risorse già stanziate con i decreti anti-crisi, pari a 100 miliardi di euro, e tenendo conto di quanto già stanziato nei due decreti “ristoro”, per coprire i prossimi 8 mesi occorreranno almeno altri 20 miliardi per il 2020, e ulteriori 30/40 miliardi per la prima metà del 2021, oltre ai 23 miliardi già votati come discostamento previsto dal DPB, sempre per il 2021. Il discostamento aggiuntivo dovrà essere quindi pari a circa 50/60 miliardi complessivi”.

“Nello spirito di condivisione parlamentare già manifestato dal Presidente Silvio Berlusconi e più volte richiesto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Forza Italia esaminerà nel merito ogni singolo scostamento, senza alcun pregiudizio se non quello di una finalizzazione delle risorse all’economia reale (risarcimenti, fondi perduti, ammortizzatori sociali) per far fronte a tutte le necessità legate alla seconda ondata dell’emergenza Coronavirus. Tutto ciò dovrà trovare un preciso percorso parlamentare nella sessione di bilancio che si aprirà formalmente la prossima settimana”.