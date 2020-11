IL MIO INTERVENTO IN CONFERENZA STAMPA – Forza Italia presenta le proposte sulla Legge di bilancio

MANOVRA: BRUNETTA, “BASTA DIVIDERE IL PAESE, DIAMO LE STESSE GARANZIE A TUTTI, NON POSSONO ESISTERE ITALIANI DI SERIE A O DI SERIE B”

“Il Presidente Berlusconi e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche gli amici Zingaretti e Bettini, ed altri esponenti della sinistra italiana, ci dicono sempre ‘coesione’ e ‘condivisione’. Coesione nel Paese, per non spaccare l’Italia, tra garantiti e non garantiti. Ecco, io credo che questa sia la prima missione della legge di bilancio dentro la pandemia: non dividere ulteriormente il Paese. Non si possono trattare in maniera diversa gli italiani, in ragione della diversa natura del lavoro, dipendente o autonomo che sia. Il punto nodale della nostra proposta è proprio questo: garantire tutti alla stessa maniera (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, partite Iva, imprese). Servono, per questo, almeno 50 miliardi di euro di nuovi scostamenti di bilancio, l’esatta metà dei passati scostamenti che avevamo noi stimato correttamente e il Governo no. 50 miliardi, tutti e subito, con questo messaggio chiarissimo: se c’è da soffrire si soffre tutti insieme, se si deve essere garantiti, lo si è tutti insieme”.

Lo ha detto Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, intervenendo durante la conferenza stampa sulle proposte alla legge di bilancio del movimento azzurro.

“Abbiamo fatto una proposta per il lavoro autonomo, visto che le garanzie per il lavoro dipendente sono state già storicamente strutturate e stanno funzionando: garantire le imprese sui costi fissi e sul reddito le altre tipologie del lavoro autonomo, in maniera tale che ci sia la stessa, identica, medesima dose di tutela per tutti. Questa è la strategia di coesione che ci chiede da tempo il presidente Mattarella. E questo si può fare con la condivisione degli strumenti di legge da parte delle forze politiche in Parlamento, decidendo insieme”.

MANOVRA: BRUNETTA, “MINIMALISTA E INADEGUATA, RISCRIVIAMOLA INSIEME”

“Il 18 ottobre, il Governo aveva approvato ‘salvo intese’ un testo di Legge di bilancio; è passato un mese, e il testo attuale presenta una sostanziale coincidenza nei contenuti e nelle risorse stanziate. Invariati sono gli errori, invariato è il carattere minimalista, invariata l’inadeguatezza della manovra. Dico, perciò, che occorre riscrivere insieme la Legge di bilancio, maggioranza e opposizione, perché se si dovrà votare un nuovo scostamento, questo comporterà la riscrittura del testo, ma non per dispendere in provvedimenti inutili l’azione del Governo, ma per rispondere ad un unico obiettivo: garantire tutti alla stessa maniera, senza che vi siano italiani di serie A o di serie B”.

“Per questo, Berlusconi ha proposto di lavorare insieme in tutta questa sessione di bilancio, a partire dall’istituzione di un doppio relatore (uno di maggioranza e uno di opposizione), per realizzare un grande ‘New Deal’, un accordo di grande chiarezza, un impegno da parte di tutte le forze politiche, per salvare il Paese. Noi siamo disponibili a tutto questo. Se no, no”.