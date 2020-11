VIOLENZA DONNE: BRUNETTA, “CON CRISI PANDEMICA PEGGIORA LA DISCRIMINAZIONE DELLE DONNE NEL MERCATO DEL LAVORO, INACCETTABILE QUESTA SILENZIOSA VIOLENZA”

“Una delle più grandi violenze contro le donne è quella della discriminazione nel mercato del lavoro. Non solo il tasso di occupazione delle donne è strutturalmente più basso rispetto a quello degli uomini, ma anche quando lavorano guadagnano meno e fanno meno carriera, a parità di qualifica, competenze e meriti. E durante la crisi pandemica il dato sull’occupazione femminile è ulteriormente peggiorato. Tutto questo è inaccettabile ed è una violenza silenziosa, che non può continuare. Piena parità, dunque, per le occasioni di lavoro, sui salari e sulle carriere. Da sempre, questo è stato il mio impegno contro questa inaccettabile ingiustizia, contro questa silenziosa violenza”.

Così in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.