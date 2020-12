BRUNETTA: “MAI SOTTOSCRITTO EMENDAMENTO INNALZAMENTO ACCISE TABACCO RISCALDATO“





“Mai sottoscritto un emendamento a prima firma M5S sull’innalzamento delle accise sul tabacco riscaldato. L’errore, probabilmente causato dal nuovo sistema di invio digitale degli emendamenti alle commissioni, è occorso anche ad altri colleghi. Scriverò al presidente della Camera per chiedere che questo sistema venga sottoposto a verifica. In ogni caso, per quanto riguarda il merito, da non fumatore, la penso esattamente al contrario”.

Così in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.