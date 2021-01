IL MIO INTERVENTO IN COMMISSIONE BILANCIO – E’ tempo di bilanci: il Governo individui gli strumenti migliori da utilizzare nel futuro, basta andare a tentoni

“È tempo di bilanci e di riprogettazione. Come un buon padre di famiglia, penso che il ministro Gualtieri, insieme al Governo, avrebbe dovuto in questo momento, a quasi un anno dall’inizio della pandemia, fare anche un bilancio tassonomico rispetto a quello che è successo, su tutti gli strumenti utilizzati: bonus, ristori, indennizzi, risarcimenti, moratorie, rimodulazioni, garanzie per la liquidità, ammortizzatori sociali, trasferimenti agli Enti locali, e ne dimentico altri. Il tutto, suddiviso in termini di destinatari: famiglie, imprese, lavoratori, Stato centrale, governi locali. L’insieme di tutto questo ci dovrebbe portare a fare il punto su quanto erogato a ciascuna tipologia di fruitori, con quali strumenti, con quale motivazione economica (perdita di fatturato, costi fissi, fondo perduto) e, soprattutto, l’efficacia e l’efficienza di ciascuno strumento rispetto a ciascun destinatario”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, intervenendo durante l’audizione del ministro Roberto Gualtieri, nell’ambito dell’esame sullo scostamento di bilancio, a Commissioni Bilancio riunite Camera e Senato.

“Tutto questo per capire quali strumenti siano i migliori da utilizzare per il futuro, per non incorrere in ulteriori errori, individuando anche, a livello internazionale, migliori pratiche. Siamo andati avanti a tentoni inseguendo i bisogni, però ad un anno dall’inizio della pandemia e dopo 140 miliardi di euro stanziati di indebitamento netto, occorre fare il punto su quello che si è fatto, selezionando gli strumenti più efficaci ed efficienti nell’impatto positivo sui destinatari. Dobbiamo saper spendere bene queste risorse (votate quasi sempre all’unanimità dal Parlamento), e che non sono illimitate, in maniera razionale, con equità ed efficienza”.