BRUNETTA: BERLUSCONI CONVOCHI ORGANI PARTITO E GRUPPI PRIMA DI CONSULTAZIONI CON DRAGHI

“Il presidente Berlusconi nei giorni scorsi aveva chiesto discontinuità e la nascita di un governo dei migliori, per mettere il Paese in sicurezza e per far ripartire l’Italia.

L’implosione dell’ex maggioranza – verificatasi anche grazie alla nostra linea, chiara e coesa – ha archiviato definitivamente una nuova possibile esperienza di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – sottolineando la drammaticità di un momento complicatissimo per la pandemia, per la crisi economica, per le scadenze europee, per i fondi del Recovery che vanno ‘conquistati’ -, ha indicato una personalità di altissimo profilo ed indiscusso valore per tentare di formare un esecutivo della competenza: Mario Draghi.

A questo punto – considerando anche le notizie parziali e confuse emerse dopo l’ultimo vertice del centrodestra – chiedo al presidente Berlusconi di convocare al più presto gli organi di partito e i gruppi parlamentari, per analizzare in modo approfondito e responsabile gli scenari che abbiamo davanti, ed affrontare così nel migliore dei modi le consultazioni che ci saranno nelle prossime ore con il presidente del Consiglio incaricato”.

Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia e responsabile economico del movimento azzurro.