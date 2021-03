Larizza: Brunetta, “Profondo cordoglio, padre nobile del sindacato”

“ll mio profondo cordoglio per la perdita di Pietro Larizza, uno dei padri nobili del sindacato italiano. In questo momento è più che mai necessario ritrovare lo spirito di collaborazione, nel segno del dialogo sociale, di cui si fece promotore, da segretario generale della Uil, in anni difficili per il Paese”.

Così il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.