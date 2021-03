CONCORSI, IN ARRIVO 4.536 POSTI DA BANDIRE NEL 2021 NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E NEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Sono 4.536 i prossimi posti da destinare a concorso nel 2021 nelle amministrazioni centrali e negli enti pubblici non economici (si veda tabella in calce). In base ai più recenti fabbisogni comunicati, sono 4.000 le unità di personale diplomato di Area II che saranno destinate alle amministrazioni centrali con apposito concorso. Il Dipartimento della Funzione pubblica bandirà una selezione per 250 funzionari di area III per il ministero dei Beni culturali. Per Agid e ministero dell’Economia saranno banditi concorsi per 101 funzionari informatici e per 93 collaboratori amministrativi. Per il ministero delle Infrastrutture saranno reclutati invece 80 tecnici di alta specializzazione ed elevata professionalità (ingegneri, architetti e geologi). In deroga al concorso unico 2021 l’Inps bandirà una selezione per 189 posti di medici di prima fascia funzionale e l’Agenzia italiana del farmaco per 40 unità tra dirigenti e funzionari.

Nel primo semestre 2020, secondo la fotografia scattata dal Dipartimento in collaborazione con Formez, sono stati 6.343 i posti messi a bando su tutto il territorio nazionale, così suddivisi:

Servizio sanitario: 3.371

Comuni: 1.790

Università: 766

Enti pubblici non economici: 279

Enti di ricerca: 125

Avvocatura dello Stato: 12

Il protocollo anti-Covid adottato il 3 febbraio 2021 dal dipartimento, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico, in applicazione del Dpcm del 14 gennaio, ha permesso la ripresa delle procedure concorsuali limitando per ragioni di sicurezza la presenza dei candidati a un massimo di 30 persone per sessione-sede. Un paletto che rallenta l’organizzazione di maxi-selezioni per oggettive difficoltà legate alla prevenzione del contagio. Secondo la mappatura del Dipartimento, sono in corso di svolgimento, o si sono conclusi di recente, concorsi per 13.478 unità tra funzionari e dirigenti.

Ammontano già a 400 i nuovi concorsi banditi o ripresi da parte di Comuni e altri enti sulla base del protocollo del 3 febbraio.

Il Dipartimento della Funzione pubblica sta inoltre definendo, d’intesa con il Garante della Privacy, le linee guida per l’organizzazione e lo svolgimento a distanza delle prove concorsuali (il cosiddetto “proctoring”), che in questi tempi di emergenza epidemiologica rappresenta una doverosa innovazione tecnologica per non bloccare la macchina delle assunzioni.

L’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento è a disposizione delle amministrazioni per fornire supporto, consulenza e assistenza sull’attuazione del protocollo e, più in generale, sulle procedure concorsuali.

Tabella - Posti da bandire in base ai più recenti fabbisogni comunicati da amministrazioni centrali ed enti pubblici non economici

CONCORSI DA BANDIRE UNITÀ-PROFILO PROFESSIONALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 80 unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità DI Area III: ingegneri, architetti e geologi Ente Parco Pantelleria 1 unità – area C . cat. C1- profilo Funzionario amministrativo/contabile – indirizzo economico 1 unità – area B cat. B1 – collaboratore amministrativo/contabile ACCADEMIA DELLA CRUSCA 1 unità – area C- Cat C1 – profilo Collaboratore amministrativo- contabile 1 unità – area B Cat. B1 – profilo Caodiutore amministrativo- Contabile MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 101 funzionari informatici da inquadrare in Area III-F1 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 93 collaboratori amministrativi con competenze in ambito informatico, da inquadrare nell’Area funzionale III, parametro retributivo F1 AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 8 unità di personale di Area III^ F1 con profilo di funzionario tecnico AMMINISTRAZIONI VARIE 4.000 unità di personale di Area II^ F1 MIBACT 250 unità di personale area III^ F1 TOTALE 4.536 unità