Il messaggio per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo

Oggi entro anch’io in zona blu, indossando un fiocco blu, per richiamare l’attenzione sulla vita e sui bisogni di chi è affetto da #autismo e delle loro famiglie per le quali il 2 aprile è tutti i giorni, ma anche per prendermi l’impegno di rendere più “blu” i nostri servizi pubblici.

Sto lavorando come ministro per la Pubblica amministrazione, con il supporto di tutto il governo, per cambiare le regole e tirare via tante incrostazioni burocratiche che allungano i tempi per le pratiche e rendono la vita più pesante a chi ha già più difficoltà.

Una #PA amica, efficiente e rapida nelle risposte ai cittadini, significa una vita più semplice per tutti e, soprattutto, per chi ha bisogni speciali e oggi fa una fatica immane per esigere i propri diritti.

Penso alle persone più fragili e a chi è chiamato a occuparsi di loro con un impegno che, nel caso dei familiari, dura tutta la vita.

Ogni anno in Italia nascono oltre 4mila bambini con situazioni riconducibili allo spettro autistico, bisogna fare di più per loro e per il loro futuro, realizzando concretamente percorsi di inclusione e di accesso anche nella pubblica amministrazione.

Siamo al lavoro per cambiare le cose, se ci riusciremo, potremo dare finalmente attuazione a leggi a favore delle persone con disabilità che passano per la Pubblica amministrazione e in alcuni casi, rischiano di funzionare bene soltanto sulla carta, ma poco nella vita delle persone.

Coloriamo di blu il nostro impegno, non solo oggi, ma ogni giorno.