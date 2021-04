Il mio videomessaggio a “Italia 2021, le sfide della Pubblica amministrazione”, talk organizzato da FLP – Federazione Lavoratori Pubblici

Il ruolo centrale della PA nella ripresa economica del Paese: riorganizzazione, digitalizzazione, nuove competenze

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Stiamo dando vita al percorso di rinnovo dei contratti, con l’atto di indirizzo che ci ritorna dal Mef probabilmente nelle prossime ore. Quindi comincerà la fase finale del rinnovo del contratto dei lavoratori della Pa”.

E’ quanto ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato BRUNETTA, in un videomessaggio di saluto all’evento ‘Italia 2021, le sfide della Pubblica amministrazione’, organizzato da Flp, Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche.

Roma, 16 apr. (askanews) – “Se si vuole salvare l’Italia dalla pandemia, dopo la pandemia, noi dobbiamo puntare sul lavoro pubblico. Un lavoro pubblico non ammortizzatore sociale, un lavoro pubblico non residuale ma protagonista. Protagonista della crescita, dello sviluppo, della giustizia sociale, protagonista delle sfide della modernità”.

Milano, 16 apr. (LaPresse) – “Sessanta milioni di italiani hanno bisogno di una Pubblica amministrazione forte, moderna, ben pagata, qualificata, che abbia voglia di servire il Paese”.

Roma, 16 apr. (askanews) – “Stiamo preparando due decreti: uno sulla semplificazione e un altro sul reclutamento. E, insieme al ministro Colao, sulla trasformazione digitale dell’intero settore”. Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, aprendo il lavoro del convegno “Italia 2021, le sfide della pubblica amministrazione” organizzato dalla Flp (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche).