La conferenza stampa sul #DLreclutamento – Palazzo Chigi

Brunetta, decreto rafforza P.a., ventata di modernita’

(ANSA) – TRENTO, 04 GIU – “Abbiamo approvato il decreto per il capitale umano della Pa, come rafforzare i tecnici, i funzionari, i dirigenti, gli ingegneri, i burocrati che dovranno attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza”. Lo afferma il ministro Renato Brunetta al termine del Cdm, sottolineando che si tratta di “una ventata di modernita’, di novita’ di rafforzamento della nostra pubblica amministrazione”.

Decreto p.a: Brunetta, portale innovativo per reclutamenti

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Abbiamo messo in piedi un meccanismo innovativo con standard internazionali, prevedendo delle apposite piattaforme di reclutamento. Avremo un portale con tutti i curriculum e attraverso questo portale verranno selezionati e poi messi a disposizione degli enti titolari dei progetti, perche’ possano sceglierli, contrattualizzare e farli lavorare con contratti a termine”. Lo ha detto il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in conferenza stampa.

Decreto pa: Brunetta, ora non complica vita, prende per mano

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “L’altra parte straordinaria e’ stata la semplificazione. Cambiera’ veramente l’efficienza e l’efficacia dell’azione dello Stato e della pubblica amministrazione. Questo significa piu’ servizi, piu’ crescita del pil, piu’ equita’, giovani che entrano. Piu’ servizi alle imprese, basta con la pressione burocratica, basta con la pubblica amministrazione che complica la vita. Invece ci prende per mano e ci accompagna”. Lo ha detto il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in conferenza stampa.

Decreto pa: Brunetta, freni da esistente burocratico

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Tutto questo avviene con un insieme di provvedimenti approvati con grande coesione, senza tensione ne’ conflitti, che semmai ci sono stati con l’esistente burocratico. Ma di fronte a questa ondata di novita’, risorse e modernita’ poco ha potuto la resistenza dell’esistente. Per questo sono molto contento, completo il lavoro iniziato 12 anni fa e interrotto dalla crisi”. Lo ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta, in conferenza stampa.

Decreto pa: Brunetta, c’e’ lo sblocco del turn over

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Veniamo da 12 anni di blocco da turn over, il turn over ora riprendera’ al 110% e in alcuni settori anche di piu’, come nella sanita’. ‘Si potra’ ri-iniziare con la contrattazione della secondo livello, per cui se si fa un’operazione di efficienza”. Lo ha detto il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in conferenza stampa.

Decreto Pa: Brunetta, no assalti diligenza, governo vigilera’

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Adesso il provvedimento va in parlamento, probabilmente al Senato, con l’impegno di tutto il governo unitariamente di valorizzare il provvedimento senza assalti alla diligenza, cioe’ senza emendamenti variamente creativi, tutto il governo vigilera’ perche’ il provvedimento rimanga quello che e’ stato voluto dal presidente draghi, dal governo, dalla commissione europea e semmai migliori nella sua natura di decreto funzionale alla realizzazione del Pnrr”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta al termine del Cdm che ha approvato il decreto per il reclutamento della P.a. “Non ci saranno assalti, non ci saranno infornate, nessun todos caballeros, semplicemente sangue fresco sangue di modernita’ dentro una pubblica amministrazione che negli ultimi decenni aveva molto sofferto”.

Pa: Brunetta, cancellato obbligo 50% smart working

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Abbiamo messo durante il lockdown in lavoro da remoto la quasi totalita’, tranne la sanita’ e l’assistenza, ci siamo inventati il cosiddetto smart working, nel primo periodo di lockdown duro. Una volta superata quella fase abbiamo regolato lo smart working 50% e 50%. Uno o due mesi fa, con iL piano di vaccinazione, il tetto del 50% e’ stato superato. Ho cancellato questo obbligo, che ora non c’e’ piu’, se non l’organizzazione dei singoli uffici decisa dai dirigenti, ma garantendo la soddisfazione dei cittadini”. Lo ha detto il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in conferenza stampa.

Decreto Pa: Brunetta, portale per curricula tutti italiani ++ Non solo per Recovery, diventera’ canale anche per turnover

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – Inviteremo tutti gli italiani a mettere i loro curricula in questo portale, cosi’ che possano rendersi conto della loro formazione e della loro disponibilita’ a cambiare lavoro e lavorare nella Pa per la realizzazione del Pnrr”. Cosi’ il ministro Renato Brunetta al termine del Cdm, sottolineando il carattere “innovativo” e “internazionale” del nuovo portale unico sul modello “Linkedin che e’ il piu’ famoso”. Il portale “diventera’ la norma attraverso la quale la pa scegliera’ i volti della repubblica: tutti quelli che serviranno per il Pnrr per le prossime settimane e i prossimi mesi ma anche poi per il fisiologico turnover” nella P.a.

Decreto pa: Brunetta, e’ una sfida, non crea precari

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – Il decreto “non crea precari, delle figure professionali che lavoreranno alcuni anni per lo Stato italiano. Creeremo una banca delle professionalita’ che potra’ essere usata poi con opportuni concorsi, a regime, nella pubblica amministrazione, dopo il 2026. E’ una sfida”. Lo ha detto il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in conferenza stampa.

Brunetta, prossima settimana dl per ministero Transizione Nessun problema con Cingolani, arrivera’ nuovo personale

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – In Consiglio dei ministri sul decreto per il reclutamento nella Pa “Cingolani giustamente voleva risposte piu’ chiare e nette per quanto riguarda il suo ministero della Transizione ecologica. E’ un ministero in parte nuovo, che ha bisogno di essere strutturato con un piano nuovo da presentare entro questo mese. La sua posizione andava valutata in maniera speciale, come detto dallo stesso Draghi: molto probabilmente ci sara’ la settimana prossima un decreto ad hoc per il personale al ministero della Transizione ecologica. Nessun problema, ma un approfondimento per lo sviluppo di un obiettivo condiviso da tutti”. Lo dice il ministro per la Pa Renato Brunetta in conferenza stampa al termine del Cdm.

Dl Pa: Brunetta, dirigenti anche esterni, stipendi di mercato

Oggi mobilita’ ingessata, prevalga il merito. I bravi non temano

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Abbiamo una Pa con dirigenza ingessata, con poca mobilita’ orizzontale e verticale. Abbiamo pensato che questa fosse la grande occasione per metterla in concorrenza con l’esterno”. Lo dice il ministro della Pa Renato Brunetta. Si e’ scelto di “reclutare dall’esterno alti livelli di dirigenza e che non ci fosse solo la progressione interna di carriera. Non abbiano nulla da temere i bravi funzionari e i dirigenti che gia’ esistono nella Pa. Vogliamo che la dirigenza sia rafforzata nell’osmosi con l’esterno. Sara’ un mercato efficiente, non chiuso: dovra’ prevalere il merito. La remunerazione dovra’ essere all’altezza del mercato”.

Recovery: Brunetta, se spendiamo bene, altri 500 mld da privati Ci saranno investimenti da estero, perche’ conviene

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Se riusciamo a spendere tutte” le risorse del Recovery plan, “ci saranno altrettanti investimenti dall’estero perche’ si vedra’ che in Italia conviene investire. L’offerta finale potrebbe essere di 400-500-600 miliardi privati che si aggiungeranno a quelli pubblici: un nuovo sentiero di crescita del Paese”. Lo dice il ministro della Pa Renato Brunetta, in conferenza stampa al termine del Cdm sul decreto per il reclutamento nella pubblica amministrazione.

Governo: Brunetta, io premier se Draghi al Colle? E’ la Legge

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Questa e’ la legge”. Cosi’, Renato Brunetta, ha risposto ai giornalisti che, al termine di una conferenza stampa, gli chiedevano un commento allo scenario secondo cui, se a febbraio Mario Draghi venisse eletto Presidente della Repubblica, lui diventerebbe premier, in quanto ministro piu’ anziano. Brunetta si e’ schermito: “Non l’ho letto. Non l’ho letto”. Poi ha aggiunto: “Comunque non si tratta di uno scenario. Questa e’ la legge”.