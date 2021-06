La mia intervista a Class CNBC – “#RIPARTITALIA – Missione Italia semplice”

Pil: Brunetta, nel 2021 boom tra 4 e 5% senza risorse Recovery

(AGI) – Roma, 7 giu. – “Le previsioni ci indicano un tasso di crescita tra il 4 e il 5 % in media d’anno, certo e’ un rimbalzo rispetto all’anno precendente, ma e’ un tasso di crescita che l’Italia non vedeva dai tempi del boom economico. E tutto questo senza aver speso ancora un euro del Pnrr”. Lo ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta, intervenendo a ‘Riparti Italia’ su Class Cnbc.

Recovery: Brunetta, rispettati tempi, Italia piu’ credibile

(AGI) – Roma, 7 giu. – “Entro aprile abbiamo consegnato il Pnrr nella pattuglia di testa dei paesi europei. Abbiamo rispettato i tempi e i patti del Next generation Eu. L’Italia e’ un Paese che ha dimostrato di saper rispettare i patti e diventa attraente per chi vuole fare investimenti”. Lo ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta, intervenendo a ‘Riparti Italia’ su Class Cnbc.

Recovery: Brunetta, in arrivo 1.000 mld investimenti, mai visto

(AGI) – Roma, 7 giu. – “Il rimbalzo dell’economia italiana, effetto della liberazione dalla pandemia, piu’ il Pnrr e l’arrivo di risorse private, porteranno in Italia almeno 1.000 miliardi di investimenti, una quantita’ mai vista”. Lo ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta, intervenendo a ‘Riparti Italia’ su Class Cnbc.

Pa: Brunetta, portale reclutamento operativo in 4-8 settimane

(AGI) – Roma, 7 giu. – “In quattro, otto settimane sara’ operativo il Portale italiano del reclutamento. Ci sono in Italia 600.000 figure professionali di carattere tecnico. Sarei felice di averli tutti all’interno del nostro Portale. Serve l’apporto di tutti per cambiare davvero il Paese”. Lo ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta, intervenendo a ‘Riparti Italia’ su Class Cnbc.

Recovery: Brunetta, reclutamento partira’ con Pa semplificata In questi due mesi metteremo in moto tutte le macchine

(ANSA) – MILANO, 07 GIU – “Il reclutamento partira’ con una Pa semplificata” e, “in questi due mesi metteremo in moto tutte le macchine”, compresa quella “del portale italiano sul modello Linkedin” per l’assunzione delle figure tecniche necessarie ai progetti previsti dal Pnrr. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta a Ripartitalia/Missione Paese Semplice su Class Cnbc, spiegando che si tratta di “un percorso nuovo e i tempi sono di 4-8 settimane all’interno del momento di conversione dei due decreti semplificazioni e reclutamento che andranno in parallelo”. “Sono 60 giorni di trasformazione dei decreti, di modifiche e di emendamenti Sono confidente che questo passaggio migliorera’ e rafforzera’. Arriviamo ad avere i testi definiti in giugno-luglio”, ha aggiunto.