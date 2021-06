Il mio intervento a “Italia, ci siamo! Forti perché uniti, liberi perché forti”, organizzato da Forza Italia Lombardia – “Stiamo diventando un Paese dalla tripla A. Questa è l’occasione, questo è il momento Draghi, questo è il sogno”





Covid, BRUNETTA: Mario Draghi è patrimonio dell’Unesco Covid, BRUNETTA: Mario Draghi è patrimonio dell’Unesco “In un momento di disastro ha messo in piedi governo unità nazionale”

Roma, 19 giu. (askanews) – “Mario Draghi è patrimonio dell’Unesco, è colui il quale ha deciso di mettere in piedi un governo di unità nazionale” in un momento in cui “eravamo al disastro”, con la “tragedia umana delle decine di migliaia di morti, con la pandemia che sembrava non finire più”, con “una crisi politica, economica e sociale”. Così Renato BRUNETTA, ministro della Pubblica Amministrazione, intervenendo in collegamento con l’evento di FI “Italia, ci siamo!”, a Castione della Presolana, nella Bergamasca.

Recovery: BRUNETTA, nostro Pnrr uno dei migliori in Europa

(AGI) – Milano, 19 giu. – “Occorre invertire l’immagine che noi diamo all’estero. Draghi doveva mostrare all’estero che facevamo sul serio. A fine aprile, l’Italia ha approvato, tra i primi paesi europei, il Pnrr”. Ed e’ “uno dei migliori documenti che l’Europa possa annoverare ed e’ presentato nei tempi prestabiliti”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato BRUNETTA, intervenendo alla convention organizzata da Forza Italia ‘Italia, ci siamo!’, in corso di svolgimento a Castione della Presolana, nella Bergamasca. “Il vecchio Pnrr del governo precedente era tanti soldi una pagina di riforme, questo e’ veri soldi con 40 pagine di riforme. Ci sono circa 40 riforme da fare in 5 anni, con un cronoprogramma rigidissimo”.

Covid: BRUNETTA, Italia lascia recessione; rimbalzo doppio di Ue

(AGI) – Milano, 19 giu. – “Gia’ da 2-3 mesi il tasso di crescita del nostro Paese e’ positivo, siamo usciti dalla recessione. Siamo in questo momento in una fortissima ripresa, il nostro rimbalzo e’ superiore a quello europeo. Si sta realizzando senza avere ancora speso un euro dell’Europa, i primi soldi europei arriveranno a luglio”. Lo ha detto il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Renato BRUNETTA, intervenendo in video-collegamento alla convention organizzata da Forza Italia ‘Italia, ci siamo!’, in corso di svolgimento a Castione della Presolana, nella Bergamasca.

Recovery, BRUNETTA: dobbiamo dire grazie a Merkel, ha salvato l’Europa “Sul finale della carriera ha cambiato atteggiamento”

Roma, 19 giu. (askanews) – “Dobbiamo dire grazie ad Angela Merkel per aver cambiato atteggiamento nel finale della sua carriera ed è riuscita a salvare un intero continente”. Così Renato BRUNETTA, ministro della Pubblica Amministrazione, intervenendo in collegamento con l’evento di FI “Italia, ci siamo!”, a Castione della Presolana, nella Bergamasca, parlando degli interventi dell’Unione Europea contro la crisi provocata dalla pandemia da covid.

Recovery: BRUNETTA, ha gia’ attirato investimenti privati

(AGI) – Milano, 19 giu. – “Torniamo ad essere un Paese credibile, nel mondo si comincia a dire che l’Italia e’ un Paese in cui e’ bello e conveniente investire. Quello che non e’ stato negli ultimi 20-30 anni”. Lo ha detto il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Renato BRUNETTA, intervenendo in video-collegamento alla convention organizzata da Forza Italia ‘Italia, ci siamo!’, in corso di svolgimento a Castione della Presolana, nella Bergamasca. I soldi degli investimenti privati “saranno un multiplo delle risorse europee e saranno anche piu’ facili da spendere, perche’ non vincolati. Le riforme le stiamo cominciando a fare, ma intanto arrivano i capitali privati. Le riforme stanno attirando risorse dal resto del mondo, in attesa delle risorse europee”, ha sottolineato BRUNETTA. “Quando finiremo l’anno con un +5%, sono ottimista direi quasi +6%, vuol dire tassi di incremento mensile ultimi mesi dell’anno dell’8-9-10%, ci sara’ un boom economico che avra’ un trascinamento sul 2022, per consegnarcelo anch’esso al 4-5%”. Dati che “ci faranno recuperare il -9% del 2020″, ha concluso il ministro.

Governo, BRUNETTA: Draghi premier giusto, stiamo recuperando credibilità

Milano, 19 giu. (LaPresse) – “Siamo in una fortissima ripresa, il nostro rimbalzo è superiore di quello a livello europeo” e ora abbiamo il “governo e il premier giusti per questa fase” tanto che come Paese “stiamo recuperando credibilità”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Renato BRUNETTA nel corso del suo intervento all’evento organizzato da Forza Italia, dal titolo ‘Italia, ci siamo! Forti perché uniti, liberi perché forti’, a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo.

Recovery: BRUNETTA, Italia diventa Paese da tripla A

(AGI) – Milano, 19 giu. – “Il tasso di credibilita’ del nostro Paese inizia a crescere in maniera stabile. Noi avremo due rating. Quello vecchio dei mercati, legato alla nostra reputazione, e il nuovo della tripla A che ci regala l’Europa e che ci regalano le riforme”. A dirlo e’ il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Renato BRUNETTA, intervenendo in video-collegamento alla convention organizzata da Forza Italia ‘Italia, ci siamo!’, in corso di svolgimento a Castione della Presolana, nella Bergamasca. “Stiamo diventando un Paese dalla tripla A, quando eravamo abituati ad essere a un passo dalla spazzatura. Questa e’ l’occasione, questo e’ il momento Draghi. Per queste ragioni non possiamo rompere questo momento, infrangerlo. Non possiamo tradire questo sogno che si sta avverando. Dobbiamo portare a termine questo lavoro, e’ un lavoro di 5-6 anni, dobbiamo cambiare questo Paese. Questo e’ il sogno”, ha concluso Brunetta.

Governo, BRUNETTA: Non tradire credibilità per mal di pancia di qualche partito

Milano, 19 giu. (LaPresse) – “Non possiamo infrangere questo momento di credibilità e di crescita, non lo possiamo tradire per qualche mal di pancia di qualche partito: dobbiamo portare a termine questo lavoro che durerà 5-6 anni. Dobbiamo cambiare questo Paese”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Renato BRUNETTA nel corso del suo intervento all’evento organizzato da Forza Italia, dal titolo ‘Italia, ci siamo! Forti perché uniti, liberi perché forti’, a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo.