PA: BRUNETTA, “DALLA CORTE DEI CONTI SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO ALLE DONNE E AGLI UOMINI DELLE AMMINISTRAZIONI, SONO AL CENTRO DELLA NOSTRA RIFORMA”

“Prendo atto con grande soddisfazione del significativo riconoscimento espresso oggi dalla Corte dei Conti nei confronti delle donne e degli uomini impegnati nelle amministrazioni pubbliche che, nel 2020, hanno affrontato in poche settimane – cito testualmente – ‘uno shock organizzativo senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale’, riuscendo a mettere mano ‘alla più imponente reingegnerizzazione dei processi amministrativi che il nostro Paese abbia mai conosciuto’ e che ‘nonostante le notevoli difficoltà’, hanno svolto ‘le attività di propria competenza in modo completo e sostanzialmente tempestivo’”.

Lo sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, commentando la relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per il 2020.

“Proprio i ‘volti della Repubblica’, come li ha definiti il presidente Mattarella, sono al centro del nostro lavoro di riforma della Pubblica amministrazione, una rivoluzione già in atto. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e i primi decreti che lo accompagnano rappresentano un deciso investimento sulle persone e rispondono all’urgenza indicata dai magistrati contabili: quella di rinnovare e riqualificare il capitale umano pubblico per sostenere la sfida della transizione digitale e ambientale e per garantire servizi sempre più efficienti a cittadini e imprese. Con il decreto reclutamento abbiamo tracciato la rotta del cambiamento: una nuova Pa per una nuova Italia”.