Il mio intervento in videocollegamento con 24Ore Business School – “Investire sul futuro: l’Italia alla sfida del Next Generation EU”

“Verosimilmente tra il 15 e 20 luglio avremo i due decreti del Pnrr che saranno approvati e, grazie a queste due ‘milestone’, avremo cosi’ i primi 25 miliardi di anticipo”.

Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione, intervenendo alla tavola rotonda ‘Investire sul futuro: l’Italia alla sfida del Next Generation Eu’ organizzata dalla 24Ore Business School riferendosi ai decreti semplificazione e reclutamento ora in approvazione nei due diversi rami del Parlamento.

“Io ho cominciato a procedere per strappi: il primo, un patto di fiducia, di reciprocità: noi ci siamo, voi ci siete, abbiamo di fronte il Next Generation Ue, facciamolo insieme. Poi altri due strappi: la semplificazione e il reclutamento. Abbiamo approvato il decreto semplificazioni, molto complesso ma probabilmente entro il 15-20 del mese sarà approvato in un ramo e poi, grazie al nostro monocameralismo imperfetto, il secondo ramo si limita ad approvare. Il decreto reclutamento è in prima lettura al Senato e verosimilmente, tra 15 e 20 luglio avremo i due decreti, milestones del Pnrr e avremo i primi 25 miliardi di anticipo. Il pacchetto complessivo, sia di un decreto che dell’altro, sarà portato unitariamente in consiglio dei ministri: se ci sarà regressione sarà responsabilità del Governo, se ci sarà un miglioramento – come spero – sarà un merito del Governo”.

“Io penso che le regole le stiamo cambiando e cambiando bene e, con la credibilità di Draghi, arriveranno, in termini di capitali privati molti più dei 240 miliardi del Recovery Plan, perchè, con regole molto più semplici, in Italia sarà più facile investire. I testi dei decreti saranno diffusi anche in inglese per arrivare agli investitori e ai capitali esteri”.

“Abbiamo preso una decisione: il pacchetto complessivo degli emendamenti sarà governato a livello di Consiglio dei ministri. Non saranno i singoli ministri a dover combattere battaglie solitarie, ma il pacchetto complessivo di tutti gli emendamenti dei decreti semplificazione e reclutamento, una volta che sarà valutato in accordo con i gruppi parlamentari e la maggioranza, sarà portato unitariamente, sia l’uno che l’altro, in Cdm per la parola finale, è una cosa molto innovativa. Se ci sarà regressione sarà responsabilità del governo, se ci sarà un miglioramento sarà merito del governo. Si tratta di una novità di tecnica politica parlamentare che qualifica il lavoro che stiamo facendo”.

“Venivamo da 10 o piu’ anni di letargo e adesso il sistema sta cambiando. Le cose che stiamo facendo, la credibilita’ di Draghi, e il fatto che per la prima volta l’Italia e’ nei tempi ci fa conquistare una grande credibilita’ che comporta afflusso di capitali dall’estero e quindi concorrenza con il Pnrr. Tradurro’ in inglese i punti principali dei decreti Semplificazione e Reclutamento – ha aggiunto il Ministro – per mandarli in tutto il mondo e spiegare che in Italia un investimento si fa in 100 giorni e non sara’ piu’ a tempo indeterminato. Tutto questo ci portera’ capitali privati in concorrenza con gli investimenti pubblici sullo stesso campo di gioco. I 240/250 miliardi del Pnr se si cambiano bene le regole seguendo la tempistica, faranno arrivare probabilmente un multiplo in termini di capitali privati, attirati dal passaggio dal letargo al risveglio”.