Il mio intervento al 50° Convegno Nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria, “Storia futura, l’impresa di crescere”

“Italia in boom economico, in 2 anni recupereremo il gap”

L’Italia è in boom economico, sta crescendo al 5%. Oggi c’è stata una piccola defaillance sulla produzione industriale però la tendenza è il 5%. In due anni recupereremo tutto il gap, tutta la caduta straordinariamente tragica del 2020, l’anno della pandemia”.

Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo al 50 Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

“Con la crescita 2021-2022 colmeremo il gap della pandemia”

“L’Italia è in boom economico, cresceremo del 5%, oggi c’è stata una battuta d’arresto con la produzione industriale. Per avere il 5% a fine anno, la media degli ultimi mesi dell’anno sarà dell’8-9%. E ci sarà un trascinamento nel 2022 e cresceremo del 5% anche nel 2022, in 2 anni recupereremo gap del 2020, anno della pandemia. Il Paese sta diventando simpatico, sta tornando appetibile, un Paese dove sta diventando interessante investire e ancora non è stato speso nulla del Next Generation Ue”.

“Se Draghi salverà l’Italia, nulla sarà come prima”

“Non dobbiamo sospendere i cicli elettorali, la democrazia è il sale del capitalismo e della giustizia sociale, se non ci fosse la democrazia non ci sarebbe tutto questo. Ma se il governo Draghi salverà l’Italia nulla poi sarà più come prima. Oggi sono in modalità zen, ma pensate che dopo tutto questo la dialettica tra partiti sarà la stessa?”.

“È il momento di sognare dopo anni di ritardi, sudore e lacrime”

“Dopo 10 anni di ritardi, di sangue, sudore, lacrime, di manovre correttive, di blocco delle contrattazioni, di blocco del turnover, di blocco dei contratti, questo è il momento in cui ci sentiamo di respirare e di sognare. Oggi viviamo una favorevole congiuntura astrale dell’Italia, frutto del Next Generation Eu, della presidenza del Consiglio di Mario Draghi e della presidenza del G20. Credibilità, reputazione, rispetto degli accordi rispetto del Pnrr stanno producendo un’attrattività nei confronti dei capitali privati e penso che la quantità attratta possa esser un multiplo delle risorse pubbliche. Se il Governo Draghi salverà l’Italia nulla poi sarà più come prima. I decreti sono scritti in mandarino, il linguaggio della Gazzetta Ufficiale. Io sto realizzando il mio sogno di sempre di scrivere i decreti in un linguaggio comprensibile per tutti. Anche questa è una rivoluzione, un sogno, ci stiamo lavorando. Mi piacerebbe per l’autunno avere in ogni città, provincia, sede universitaria, una grande riflessione, un momento in cui si discute del Next Generation Eu legato al proprio territorio in modo da far diventare quel progetto, quelle risorse, un progetto e delle risorse di tutti”.