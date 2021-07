20 anni di Nova: Brunetta, “Presidio della corretta e libera informazione”

“Auguri all’Agenzia Nova che festeggia i suoi primi 20 anni di attività, sempre a presidio della corretta e libera informazione, con i fari puntati soprattutto sui temi di politica estera e interna. È sempre bello quando un organo di stampa taglia traguardi importanti che significano due decenni di lavoro, impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo, soprattutto in una fase non semplice per la sopravvivenza delle testate e la valorizzazione del lavoro giornalistico. La libertà di espressione, la tutela delle fonti e il dovere dell’accertamento della verità non sono soltanto i capisaldi del giornalismo, ma i principi fondativi del libero dibattito e della salute democratica di una nazione. Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale”.