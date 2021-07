UNESCO: BRUNETTA, “GRANDE SODDISFAZIONE PER VENEZIA, IMPEGNO CORALE DEL GOVERNO IN SINERGIA CON LE AUTORITÀ LOCALI”

“Grande soddisfazione per la decisione dell’Unesco di non iscrivere Venezia e la sua laguna nella ‘lista nera’ dei patrimoni dell’umanità in pericolo. Un risultato frutto dell’impegno straordinario del Governo Draghi, in sinergia con la Regione Veneto, il Comune e la Città metropolitana di Venezia. Con il blocco del passaggio delle grandi navi davanti al bacino di San Marco, la previsione di punti di attracco alternativi ed ecosostenibili a Marghera, la soluzione di medio-lungo periodo del porto offshore, la ripresa dei lavori di completamento del Mose e la realizzazione, nelle prossime settimane, dell’Autorità della laguna con la rinascita del Magistrato alle Acque, il miracolo della città-mondo si rinnova. La mia Venezia, la più antica città del futuro”.