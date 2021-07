Brunetta: “Gli 80 anni del presidente Mattarella sono una festa della Repubblica”

“Gli ottant’anni del presidente Sergio Mattarella sono una festa della Repubblica, prima ancora che della sua Persona. Egli infatti ha saputo e sa interpretare la sua altissima funzione come sottrazione di sé e affermazione di uno Stato identificato come cuore e scudo della comunità nazionale. Si deve alla sua presenza – discreta e serena nella forma, appassionata e ferma nella sostanza – se in questi anni di drammatico cambio d’epoca l’Italia ha resistito a spinte dissolutive e ora si sta rivelando al mondo come un esempio e una guida per l’Europa. Grazie, presidente Mattarella! Ad multos annos!”.