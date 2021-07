PIL: BRUNETTA, “DATI CSC CONFERMANO RIMBALZO, VACCINI PASSAPORTO PER LA CRESCITA”

“I dati del Centro Studi di Confindustria confermano il forte rimbalzo del Pil nel 2° trimestre. Contro la tendenza dei precedenti trimestri, colpisce il recupero nel settore dei servizi, evidentemente legato alle riaperture, possibili grazie alla campagna vaccinale. Positivi anche i dati sulla spesa delle famiglie, finalmente in recupero, e quelli sugli investimenti, che insistono nella loro dinamica favorevole. Per non vanificare questa spinta preziosa, è indispensabile proseguire con le vaccinazioni, l’antidoto migliore contro l’incertezza. Le famiglie e le imprese devono continuare ad avere fiducia. Il Csc rileva aspettative di aumento degli occupati da parte dei datori di lavoro: un segnale da rafforzare nelle prossime settimane. A differenza dello scorso anno, adesso abbiamo gli strumenti per mettere in sicurezza il Paese dal punto di vista sanitario ed economico. I vaccini sono il nostro passaporto per la crescita”.