VACCINI E OBBLIGHI, COSA ACCADE NEGLI USA

«Ci sono due Americhe, una immunizzata e l’altra indifesa»

Anthony Fauci (1° luglio 2021)

L’impennata di contagi da variante delta sta spingendo molti Stati e molte città degli Usa a introdurre misure per aumentare la copertura vaccinale della popolazione. I cinque Stati con situazioni più preoccupanti sono Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Wyoming, dove meno del 35% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale contro il coronavirus. In Mississippi, dove solo il 29,7% della popolazione è completamente vaccinata, oltre il 90% dei casi e dei decessi per Covid negli ultimi mesi ha riguardato persone non vaccinate.

Migliaia di aziende hanno già imposto l’obbligo della doppia iniezione, pena il licenziamento – una pratica che ha precedenti nella storia Usa e che i tribunali stanno difendendo. Intanto gli incentivi continuano. Gretchen Whitmer, governatore del Michigan (dove solo il 62% della popolazione ha ricevuto la prima dose) ha lanciato una lotteria con in palio 5 milioni di dollari e nove borse di studio di 55.000 dollari per i vaccinati. In Arkansas, dove solo il 33,9% dei residenti è immunizzato, il governatore Asa Hutchinson ha messo in moto una flotta di cliniche mobili, ma al contempo prepara piani di emergenza per affrontare i focolai.

Le misure si stanno estendendo ai dipendenti pubblici. Già lo scorso aprile le università pubbliche della California hanno stabilito che dal prossimo semestre, quello autunnale, renderanno obbligatorio il vaccino anti-Covid per il corpo docente, per tutti gli altri impiegati e per i circa 800mila studenti. Sia la California State University sia la University of California prevedono di riprendere i corsi in presenza già da fine agosto. Dopo San Francisco, sono più di 500 i college e le università negli Usa che hanno imposto il vaccino contro il Covid-19.

Ad aprile San Francisco è stata la prima amministrazione che ha imposto l’obbligo vaccinale ai suoi dipendenti impiegati in luoghi a elevata concentrazione di persone e quindi ad alto rischio di contagio, come ospedali, carceri e asili. A fine giugno, i numeri delle infezioni hanno convinto l’amministrazione a estendere l’obbligo a tutti i 35.000 dipendenti della città, che hanno tempo dieci settimane per adeguarsi. Sono previste eccezioni solo per comprovati motivi sanitari o religiosi.

Adesso la città di New York ha deciso di seguire le stesse orme, anche perché si trova a fronteggiare una nuova ondata di casi legati alla variante delta: negli ultimi giorni sono stati rilevati in media oltre 800 contagi giornalieri, il triplo rispetto alla fine di giugno. Il 59% della popolazione di New York (il 70,6% degli adulti) ha ricevuto almeno una dose di vaccino, ma nelle ultime settimane il ritmo della campagna vaccinale è fortemente rallentato e almeno due milioni di adulti a New York non sono ancora vaccinati.

Dal 2 agosto è stato deciso che il personale di ospedali e cliniche dovrà scegliere se sottoporsi a vaccino o a un test settimanale. Per altri lavoratori, impiegati nei settori a elevato assembramento, l’obbligo scatterebbe dal 16 agosto. Ma il piano del sindaco Bill de Blasio è più ampio: dal 13 settembre, in concomitanza con la ripresa dell’anno scolastico, la scelta tra vaccinazione e tampone settimanale dovrebbe riguardare tutti i 340mila dipendenti dell’amministrazione comunale, inclusi insegnanti, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Il rifiuto di entrambe le opzioni porterebbe alla sospensione non retribuita dall’incarico. “Quello che credo succederà è che in molti si renderanno conto che farsi un test ogni settimana è una scocciatura, e decideranno di vaccinarsi” ha predetto de Blasio durante un’intervista alla Cnn.

De Blasio ha inoltre ribadito l’invito ai datori di lavoro privati a rendere i vaccini obbligatori per i loro dipendenti.