ISTAT: BRUNETTA, “BENE I DATI SULLA FIDUCIA, ORA NON POSSIAMO PERMETTERCI ERRORI”

“Gli indici di fiducia delle famiglie e delle imprese italiane pubblicati oggi dall’Istat e relativi al mese di luglio hanno di nuovo battuto le attese degli analisti, confermando un trend molto positivo, in corso ormai da diversi mesi. È un’altra ottima notizia per la nostra economia, che sta registrando, mese dopo mese, performance da vero e proprio boom economico. I dati odierni dimostrano anche che le scelte del Governo sulle vaccinazioni e sulla gestione delle riaperture stanno andando nella giusta direzione.

È di buon auspicio, in particolare, il positivo aumento dell’indice di fiducia delle aziende operanti nel settore dei servizi, quello che più ha risentito degli effetti negativi dei lockdown e che ora, finalmente, può tornare a operare a regime. Positivi anche gli indici dell’industria e delle costruzioni, saliti addirittura a nuovi massimi da due decenni.

Un altro dato in crescita è quello relativo alla fiducia dei consumatori, in aumento per il quarto mese consecutivo, a dimostrazione del fatto che la credibilità del Governo Draghi ha subito prodotto un effetto benefico tra gli italiani. E la fiducia, come sappiamo, è uno dei driver principali per la crescita economica di un Paese. L’Italia è a un bivio: adesso non possiamo permetterci di commettere errori. Vaccinare, vaccinare, vaccinare”.