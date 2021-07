PIL: BRUNETTA, “È BOOM ECONOMICO, RIVEDERE LE STIME VERSO IL +6%” “GOVERNO DRAGHI VERO GAME CHANGER, BASTA SOLO NON FARCI DEL MALE”

“L’Italia sta vivendo una vera e propria fase di boom economico, come certificato dagli ultimi dati sul Pil pubblicati oggi dall’Istat. Dopo essere cresciuta del +0,2% nel primo trimestre, un dato che già aveva sorpreso positivamente gli analisti, l’economia italiana ha infatti fatto registrare una crescita del +2,7% nel secondo, un tasso addirittura doppio rispetto a quello che si attendevano gli analisti (+1,3%). Grazie allo sprint, il valore del PIL nel II trimestre del 2021 è aumentato del +17,3% in termini tendenziali, ovvero rispetto allo stesso trimestre del 2020.

Altro dato positivo è quello derivante dal confronto del tasso di crescita del nostro Pil con quello delle altre due principali potenze economiche europee, Germania e Francia. La prima è cresciuta, nello stesso trimestre, del +1,5%, mentre la seconda soltanto del +0,9%. Il nostro Paese si è rivelato così essere la vera locomotiva della ripresa europea nella prima parte dell’anno.

Dopo la pubblicazione dei dati dell’Istat, inoltre, le stime di crescita del Pil annuale dovranno essere necessariamente riviste tutte al rialzo, perché quelle attuali sono basate su ipotesi non più veritiere di aumento del Pil del secondo trimestre. È possibile, quindi, che la crescita si attesti verso il +6%, un risultato che nessun previsore osava nemmeno sperare all’inizio dell’anno.

Positivo anche il dato sulla disoccupazione, scesa a giugno dal 10,2% al 9,7%. Un’altra sorpresa per gli analisti, che si aspettavano, invece, un aumento al 10,4%. Per coloro che attendevano di vedere se l’insediamento del Governo Draghi avrebbe portato in dote la tanto attesa svolta per la nostra economia, i dati di oggi rappresentano la miglior conferma: il momento Draghi è davvero il game changer per il nostro Paese. Basta solo non farci del male”.