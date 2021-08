PA, APERTO IL TAVOLO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA. BRUNETTA: CHIUDERE ENTRO SETTEMBRE”

Si è riunito oggi in videocollegamento il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia. Presenti il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e la sottosegretaria all’Economia, Alessandra Sartore, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Sinpref, Snadip-Cisal e Ap-Associazione sindacati prefettizi.

“Si aprono formalmente le trattative per circa 1.200 unità di personale”, ha affermato il ministro Brunetta avviando i lavori. “L’ultimo contratto ha riguardato il triennio 2016-2018, dunque il contratto che ci apprestiamo a rinnovare colmerà una vacanza di quasi tre anni. Il mio auspicio è chiudere in tempi brevi, entro settembre, insieme ai contratti del comparto difesa e sicurezza e a quello del soccorso pubblico. Il contratto non è solo la linfa per il cambiamento, ma anche un riconoscimento doveroso del ruolo fondamentale svolto dai prefetti nel tragico frangente della pandemia”.