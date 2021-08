PORTALE DEL RECLUTAMENTO, ACCORDO PA-COMMERCIALISTI E PA-ASSOPROFESSIONI PER LA SFIDA DEL PNRR

PORTALE DEL RECLUTAMENTO, INTESA PA-COMMERCIALISTI: COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ PER IL SUCCESSO DEL PNRR

Firmato oggi a Palazzo Vidoni il Protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili che impegna le parti alla collaborazione tecnica e organizzativa per incrementare le funzioni di ricerca del Portale del reclutamento, il nuovo spazio virtuale, ma molto concreto, per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico. A sottoscrivere l’accordo con il Ministro Renato Brunetta era presente il Presidente dei commercialisti, Massimo Miani, in rappresentanza dei 120.000 iscritti.

L’obiettivo condiviso è quello di individuare il maggior numero possibile di professionalità da sottoporre alle procedure di selezione comparativa e pubblica indette dalle pubbliche amministrazioni per reclutare il personale necessario alla realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Questo Protocollo, dopo quello firmato il 16 luglio con ProfessionItaliane che organizza circa 1,5 milioni di professionisti iscritti agli Ordini, è un ulteriore importante segnale per la nuova Pa, che deve rinnovarsi e riqualificarsi per vincere la sfida dell’attuazione del Pnrr», ha sottolineato il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. «Il decreto sul reclutamento nella Pa, che è a un passo dall’approvazione definitiva alla Camera, prevede un ampio ventaglio di strumenti per assumere i profili utili al Pnrr, dai contratti a tempo determinato agli incarichi professionali. Io immagino un affiancamento che renda i progetti del Piano anche luoghi di formazione: giovani tecnici neolaureati che lavorano accanto a professionisti con anni di esperienza, assunti con incarichi. Dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Portale sarà accessibile in via sperimentale per l’inserimento dei curricula. Chiedo a voi commercialisti di partecipare al gioco delle professionalità e della modernità. Con le vostre competenze, potete rendervi protagonisti della ricostruzione del Paese. Stiamo mettendo insieme il meglio della cultura professionale italiana per formare il mercato del lavoro del Pnrr».

«Con la sottoscrizione di questo Protocollo – ha affermato il Presidente dei commercialisti, Massimo Miani – i commercialisti italiani si impegnano a fornire il proprio contributo fattivo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pnrr, una sfida epocale per il nostro Paese. Lo faremo mettendo a disposizione della Pubblica amministrazione le tante e diversificate competenze che caratterizzano la nostra professione, consapevoli che questo sforzo rappresenta una grande opportunità di crescita complessiva anche per la categoria, chiamata a profilarsi come mai prima in una logica specialistica per cogliere al meglio le importanti opportunità di lavoro che dal Piano scaturiranno».

PORTALE DEL RECLUTAMENTO, ACCORDO PA-ASSOPROFESSIONI PER LA SFIDA PNRR

Roma, 4 agosto 2021 – Firmato oggi a Palazzo Vidoni il Protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica amministrazione e Assoprofessioni che impegna le parti alla collaborazione tecnica e organizzativa per incrementare le funzioni di ricerca del Portale del reclutamento, il nuovo spazio virtuale che incrocerà la domanda e l’offerta di lavoro pubblico. A sottoscrivere l’accordo con il Ministro Renato Brunetta era presente il Presidente di Assoprofessioni, Giorgio Berloffa, in rappresentanza delle 19 associazioni aderenti, per un totale di circa 50.000 professionisti appartenenti alle professioni non regolamentate, di cui alla legge 4/2013.

L’intesa permetterà di individuare il maggior numero possibile di professionalità da sottoporre alle procedure di selezione comparativa e pubblica indette dalle pubbliche amministrazioni, con le modalità semplificate previste dal “decreto Pa”, per reclutare il personale necessario alla realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Con questo Protocollo, dopo quello firmato il 16 luglio con ProfessionItaliane e quello siglato stamane con i commercialisti, assicuriamo alle esigenze di reclutamento della Pubblica amministrazione per il Pnrr anche la collaborazione preziosa di Assoprofessioni con la sua galassia di professionisti non iscritti agli Ordini», ha sottolineato il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. «Tra loro ci sono tributaristi, revisori legali, esperti in sicurezza sul lavoro e ambiente, periti e consulenti. Auspico che inseriscano sin da subito i loro curricula sul Portale, che sarà operativo in via sperimentale per tutto agosto dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto sul reclutamento nella Pa: non si aprono soltanto nuove opportunità di lavoro, ma la possibilità di contribuire alla costruzione di una nuova Italia. Tutti i professionisti, ordinistici e non ordinistici, troveranno nel Portale un luogo di valutazione del mercato».

«Abbiamo apprezzato il grande impegno che ha portato oggi alla firma di questa intesa. Possiamo dirci decisamente soddisfatti del risultato raggiunto in quanto va nella giusta direzione, ossia quella di disporre di uno strumento all’altezza degli obiettivi prefissati dal Pnrr. Riteniamo altresì che con questo sistema si possa avere un rapporto più immediato tra domanda e offerta di prestazioni professionali. Non da meno, valore aggiunto è rappresentato dal fatto che, attingendo a professionalità competenti, si darà senz’altro spazio alla meritocrazia», ha commentato Giorgio Berloffa, Presidente Assoprofessioni. «Ci auguriamo, in definitiva, che questo strumento sia ampiamente utilizzato e, a tal fine, il nostro impegno sarà rivolto a darne la massima diffusione» ha auspicato Roberto Falcone, Segretario Generale Assoprofessioni.