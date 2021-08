Green pass, Brunetta: “Violenze inaccettabili che minano coesione sociale, serve risposta ferma e democratica”

“Inaccettabili le violenze dei no green pass e dei no vax, inaccettabile la minaccia di bloccare le stazioni. Si è passato il segno. Non si tratta più di un legittimo confronto di opinioni, ma di atti e provocazioni che minano la coesione sociale. Per interrompere questa pericolosa deriva serve una risposta unitaria, ferma e democratica della politica e di chiunque abbia a cuore la sicurezza della comunità e la salute pubblica. In nome della responsabilità”.

Lo afferma in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.