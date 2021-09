Green pass, Brunetta: “Piena solidarietà alle vittime degli attacchi no vax. Risposta ferma e fredda dello Stato. Una risata li seppellirà”

“Siamo in presenza di un’escalation di attacchi da parte di una pattuglia di leoni da tastiera: quattro o quaranta gatti che siano, che sui social e sulle chat Telegram si divertono a giocare alle minacce e alla violenza. Evidentemente non hanno di meglio da fare. Il fenomeno non va sottovalutato, perché indice di degrado sociale e culturale, che spesso trae linfa vitale da cattivi maestri, che sono anche tra di noi, in politica e nella stampa. Piena solidarietà a tutti gli esponenti delle istituzioni presi di mira, a partire dal capo dello Stato Sergio Mattarella e dal presidente del Consiglio Mario Draghi, fino ai ministri Roberto Speranza e Luigi Di Maio e al commissario Figliuolo. Solidarietà totale anche ai leader politici, ai medici, agli scienziati e ai giornalisti che non si stancano di difendere le soluzioni più razionali e scientifiche a tutela della salute pubblica. La risposta dello Stato dovrà essere fredda, ferma e secondo legge: abbiamo tutti gli strumenti per individuare gli autori delle vili minacce, per denunciarli e portarli a giudizio, perché siano assicurati condanne e risarcimenti. Uno Stato democratico non può che rispondere così. In ogni caso, una risata li seppellirà. E avranno tutto il tempo per rinsavire”.

Lo sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.