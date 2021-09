SEMPLIFICAZIONI: BRUNETTA, “VOLA IL SUPERBONUS 110%. DA FINE GIUGNO APERTI OLTRE 13MILA NUOVI CANTIERI. LA SEMPLIFICAZIONE ARRIVA FINALMENTE A CASA DEGLI ITALIANI”



“Bene i dati Enea. A tre mesi dall’approvazione del decreto che ha semplificato l’accesso al superbonus 110% e a meno di un mese dalla disponibilità del nuovo modulo Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata), il numero di interventi edilizi incentivati per l’efficientamento energetico è schizzato fino a toccare quota 37.128 al 31 agosto, a fronte dei circa 24mila di fine giugno. Sono stati attivati in totale 5,7 miliardi di investimenti, che porteranno a detrazioni a fine lavori per 6,25 miliardi.

Grazie alle norme del Governo Draghi e alla sinergia con Regioni, Comuni e categorie professionali, la semplificazione è arrivata finalmente a casa degli italiani, sbloccando migliaia di pratiche che erano rimaste impigliate nella rete della cattiva burocrazia. Avanti così, per ricostruire l’Italia”.

Così *Renato Brunetta*, ministro per la Pubblica amministrazione.