Green pass: Brunetta, “Avanti uniti, libertà fa rima con responsabilità”

“Dopo la decisione presa oggi in Consiglio dei ministri di rendere obbligatorio il vaccino anche per il personale che opera nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e di estendere l’obbligo di green pass ai lavoratori, interni ed esterni, delle strutture scolastiche, ora arriva un’altra buona notizia: il decreto green pass è stato approvato alla Camera. Avanti uniti per il futuro del Paese. Finalmente siamo pronti per tornare alla normalità, guardando, prima di tutto, alla tutela della salute pubblica. Grazie al green pass, una storia di successo italiana ed europea, libertà fa rima con responsabilità”.

Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.