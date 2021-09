IL MIO INTERVENTO AL CONGRESSO NAZIONALE SIAP (Sindacato italiano Polizia)

Saluto con vivo piacere i delegati al IX Congresso SIAP, i cui lavori si aprono oggi.

È un’occasione di confronto e dibattito importantissimo nell’ambito di un sindacato che rappresenta le donne e gli uomini in uniforme: quei “volti della Repubblica” sempre in prima linea per il rispetto della legalità e della convivenza civile, che sono stati cruciali per garantire ordine e sicurezza durante questo drammatico anno e mezzo di pandemia.

Per questo personale, come è noto, sono aperte le trattative che dovranno portare a un rinnovo contrattuale. Un rinnovo che, da Ministro per la Pubblica amministrazione, ho voluto sbloccare e che mi auguro si concluda in tempi brevi. Con i colleghi del Governo abbiamo reperito le risorse aggiuntive necessarie per garantire incrementi consoni alla rilevanza delle funzioni svolte. Auspico anche che nella legge di bilancio in corso di definizione per il 2022 vengano individuate le ulteriori risorse per garantire la specificità della categoria, realizzando i necessari interventi in materia previdenziale e pensionistica.

Una democrazia in salute si regge sul delicato equilibrio tra manifestazione di tutte le libertà e rispetto dei diritti altrui. I dipendenti pubblici chiamati a sanzionare gli abusi e le violazioni dei diritti sono, per lo Stato, un patrimonio insostituibile. Un presidio di sicurezza che vale per tutti i cittadini, e in special modo per le fasce più deboli. È con questa convinzione e questo spirito che vi auguro buon Congresso.

#CongressoSIAP