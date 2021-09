GREEN PASS: BRUNETTA, “MAI AUSPICATO SCHIACCIAMENTO DEI NON VACCINATI AI MARGINI DELLA VITA SOCIALE”

«Con riferimento a interpretazioni inesatte e fuorvianti delle mie parole, chiarisco di non aver mai auspicato “lo schiacciamento dei non vaccinati ai margini della vita sociale”, come erroneamente riportato da qualche commentatore. Ho invece sottolineato, nell’ambito di un ampio intervento pubblico, lo scorso 10 settembre, come l’obbligo del green pass faccia crescere la propensione a vaccinarsi aumentando il costo della non vaccinazione per “uno zoccolo di opportunisti” e ho evidenziato come, in questo senso, il green pass abbia l’obiettivo di “schiacciare gli opportunisti ai minimi livelli di non influenza sulla velocità di circolazione del virus”.

Concetto ben diverso dalla malevola affermazione che qualcuno strumentalmente vorrebbe attribuirmi. Troppo facile manipolare dichiarazioni o frasi, segno che non ci sono altri argomenti. Lo ribadisco: per me il green pass è uno strumento di libertà e responsabilità, contro ogni egoismo e opportunismo».